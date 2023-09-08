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寫這一篇的日子，2023年9月8日中午，香港多處水浸，雨仍在下，維持極端天氣——大概二十小時前，9月7日，還未黑色暴雨，路經中環港鐵站，看見幾名女士先後站在一幅牆前影相，笑得燦爛。

牆上是幅畫，紫色做底色，襯托著畫中人陳百強。是廣告，宣傳一個在香港站舉行的陳百強音樂會。

音樂會名字「幾分鐘的約會」，陳百強的一首歌，由他作曲，鄭國江填詞，寫一段由「地下鐵碰著她」所開展的故事。歌曲後來被1981年電影《失業生》收錄，作為插曲，而在電影中，陳百強飾演的家寶，的確有一段發生在地鐵站的純愛故事。那時候的地鐵站，不會被人潮擠滿，更加不會水浸。

很多人都把《失業生》跟早一年上映的《喝采》撈亂，畢竟兩齣戲，演出的都是陳百強、張國榮和鍾保羅，而陳百強的角色，不論是《喝采》的Ken，抑或《失業生》的家寶，都同樣純情，而且同樣是有音樂夢的年輕人——結局的處理也大致相同，只有他能夠（在某程度上）成功追夢，向世人展示音樂才華。

那是上世紀80年代初。香港流行文化經歷了70年代發展後、進入盛世的開始，陳百強以他獨有的一種純淨和優雅，處身這麼一個歷史時刻——他純淨，不代表他份人悶：他的優雅，可不是刻意經營出來給Fans膜拜的外在形象，而是自然而然，由內在散發出來的氣質——他固然坐擁作為一個偶像的特質，卻同時在音樂上具有創造力。

時代應該愈來愈進步，偏偏來到今時今日，愈來愈鼓吹價值的單一，偶像被生產出來，幾乎個個同一個模樣；陳百強所身處的過去，反而容得下多元，於是才能造就一個燦爛流行局面，既可以優雅如陳百強，也可以有張國榮這不羈的風。

我不算是陳百強迷，但偏偏喜歡他的歌和歌聲，聽著，真的會聽回一個年代獨有的優雅。凝望那幾個站在陳百強畫像前燦爛地笑著影相的女士，心頭不禁，泛起漣漪。







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