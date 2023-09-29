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「每個人都有後悔嘅時候，但係每一次都希望可以從頭嚟過；其實唔一定要時光倒流，只要我哋能夠珍惜而家，十年，二十年之後，我哋就唔會後悔今日冇做嘅事。」楚原說——不是現實中那位已故名導楚原，而是《新難兄難弟》裏由梁朝偉飾演的楚原，他老竇是，楚帆。

1993年電影。三十年前的梁朝偉，自然不會預視到自己會在三十年後，成為威尼斯影展終身成就金獅獎得主，主持東京國際電影節的大師班。他所能做的，就是那一刻接到的角色。

三十年前開拍這齣戲的時候，亦不會有任何台前幕後預料得到，這齣《新難兄難弟》將會在日後，成為不少人心裏最具中秋氣氛的香港電影——而當年上映的時候，明明不是中秋檔。

其實是一個類似《回到未來》（Back to the Future）的奇想式故事，兩位主角，同樣回到上世紀50年代，只是楚原所回到的，是我們在粵語長片那黑白畫面中所看見的時代，絕大部分的人，為了生活而咬緊牙關，捱苦捱日子，卻又同時展現了一種人文精神，「人人為我，我為人人」的精神——不需要硬把這兩句說話視為一個因果關係，因為人人為我，所以我才會為人人；簡單講，就是每個人，都會真心關懷另一個非親非故的人。

楚帆，正正是這句格言的代言人，不是齋噏，甚至身體力行，蝕底都不計，偏偏他這個優點，正正是作為兒子的楚原最看不過眼的一點，並深信自己人生的缺失，是源自老竇這種性格特點。

1993年中秋夜，楚原陰差陽錯回到50年代，見到年輕時的老竇以及一班街坊街里，如實見到老竇身處那個只存在於粵語長片的艱難年代，怎樣發揮「人人為我，我為人人」的精神，盡力去幫每一個需要幫忙的人。糾纏楚原多年的心結，解開了，兼且在某程度上也受這種失落已久的精神感染。

故事無疑太理想太浪漫，把人想得太無私太美好，但有時會想，在一個拾回人間美好的佳節，看回一些曾經美好的故事，然後，重新聚焦當下現在，也是件樂事。

其實亦只能如此。