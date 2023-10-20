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向來鍾意睇舊港產片，但其實又怕，怕自己看見某些故人舊物逝去風景，情緒會控制不住。

《喝采》的開始，1980年某個香港早晨，在港島的山徑上，市民跑步晨運做運動，陳百強身處其中，跟其他香港人，迎接新一天來臨。

事隔多年後重看《喝采》，是看情懷，以及用4K畫質看回四十三年前的香港。那一年，陳百強22歲，張國榮24歲，鍾保羅21歲，他們都在50年代出生，同樣青春，對未來各有期盼。

在《喝采》裏，陳百強是主角，Ken，會考生，故事開始的那一天，剛剛踏入18歲生日，三個同班同學和他出街慶祝，他穿上一件紫色Polo恤，先去那些在住宅開的D場，再去睇唱片，然後返屋企切蛋糕，阿爸阿媽忙到忘記了個仔生日。

和Ken同班的還有Gigo，張國榮飾演，角色被設定為有型有款（我故意用回一個80s詞彙），帶點反叛，而且囂，囂是因為他有音樂才華。

鍾保羅是第三男主角Paul，Ken阿哥，職業是商台DJ。

故事重點是Ken和Gigo的音樂對決。優雅的Ken，自彈自唱，還懂得作曲，作優雅而又憂傷的曲；Gigo從不憂傷，甚至有點囂張，他實在太有自信，他有自己的樂隊，人強馬壯技巧高強。Gigo即使那麼自信，其實一直把Ken視為音樂上的唯一假想敵。

現在回看四十三年前的情節對白和價值觀，難免有點好笑，笑當時的天真——我們都曾經天真，並用這份天真，看待Ken、Gigo、Paul的天真；但天真還天真，對青春的人卻也殘忍，例如足以影響一生前途的公開試，例如Ken的同學不得不隨家人移民，原來有些問題和困擾，一直都在，兜了一個圈，又會重來。

但今時今日重看《喝采》仍然是愜意的，愜意在看回同樣二十出頭的陳百強張國榮鍾保羅，縱使稚嫩，但純粹，演繹了一個在港產片中難得的青春故事。愜意還包括聽到〈鼓舞〉。陳百強作的曲，還有鄭國江寫的歌詞，「將一聲聲嘆息，化作生命力」——每次聽見陳百強唱出這兩句，我總像找回一點點力量，卻又眼濕濕。