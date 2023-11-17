加入最愛專欄 收藏文章

好多人以為，我一定是影迷，其實我不是，絕對不是，嚴格來說，只鍾意看那些死得人多的喪屍片和Slasher Film，誰生誰死，都不會為我帶來任何情緒起伏和包袱，裡頭的生命，如紙，輕飄飄。

不像《年少日記》鄭Sir在學校偶然發現的那封沒署名遺書，不過是一張紙而已，卻很重——學生的生命固然重，鄭Sir被牽動的一段回憶亦很重。

所以，實不相瞞，如果不是因為太喜愛男主角盧鎮業，肯定不會主動去看《年少日記》——原諒我，今時今日無時無刻，已夠情緒波動，實在不想再攞苦嚟辛，主動入場被電影中的人和事引致情緒額外波動，而不知幸或不幸，《年少日記》在這方面很成功，成功地讓我不開心離場。

或許因為導演卓亦謙如實地說出成長是一件困難的事——不只一般難，而是十分難。家庭環境不好？成長固然難，就算好，也難，難在父母對你有期望，兼會努力盡力去達成他們對你的期望，當你不能滿足他們這份期望，他們就好失望。對成長構成壓力的不只家庭，還有同學，還有師長，同學可以排斥你恰你打你，師長可以漠視你忽視你——還未計那群你根本不認識的網民，也會留言話你笑你鬧你。《年少日記》所描述的世界就是如此，如此不堪，少年和細路，共同承受這種不堪，分別只是，承不承受到。

如果《白日之下》揭示了老年和殘疾身處所謂富庶社會的遭遇，《年少日記》則呈現人在成長中所面對的殘酷，你頂得順你捱得過？恭喜你，你順利成長，長大成人，可以開始面對專為成年人而設的困難和殘酷了，但你少年時所承受過的，並沒有煙消雲散，只是內化了，埋在你內心，像鄭Sir那樣。

卓亦謙借用了一個敘述性詭計，逐步展開鄭Sir的過去，怎樣構成現在的他，為何會對那封沒署名的遺書如此著緊？又為何會那麼關心被欺凌和鬱鬱寡歡的學生？

《年少日記》絕對令我不好受，因為挑起了某種痛楚，某種自以為已經不復存在的痛楚，而又因為盧鎮業和黃梓樂實在做得太好，令痛楚更痛楚。

成長不易，做人太難。

做老師的要看，做了家長的要看，有諗過做家長的更加要看。而我，好彩不是老師，更加不是家長。











etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱