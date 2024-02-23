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是錯覺嗎？總覺得《可憐的東西》（Poor Things）裡的Emma Stone，對眼比起過去更大——又或，只是她故意把本來已很大的一對眼瞪大，用來展示Bella那份對世界的好奇，那顆渴望看清世界的心。

這齣《可憐的東西》，注定跟Yorgos Lanthimos過往作品一樣，必然引起廣泛討論，而且有理由相信，當中必然包含大量讚歎與隨時更大量的抨擊；但Emma Stone的忘我演繹（不想用「大膽」，一個演員的裸露演出不應只配用上「大膽」來形容），應該不會招來抨擊，而只有讚歎。

讚歎還讚歎，估不到還估不到。最初認識Emma Stone，是《喪屍樂園》（Zombieland），一齣不算典型的喪屍片，幾個萍水相逢的人，在一個滿布喪屍的末世，努力過生活日常。而世人認識到她，肯定是《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man），她是Gwen Stacy，Peter Parker女友，在續集慘死，成為Peter一生憾事。電影也沒再拍下去。

Emma Stone有沒有遺憾？我當然不知道，而只知道她在出道後很順遂——其實大可以延續這份順遂，主力拍一些人畜無害旨在賣座的商業片愛情片，但她沒有，先後接拍Woody Allen的《情迷月色下》（Magic in the Moonlight）和《情迷失控點》（Irrational Man），又在《飛鳥俠》（Birdman）演一個眼神永恆迷迷茫茫的吸毒少女，這個不可愛也不算討好的角色，為她得到奧斯卡最佳女配角提名。兩年後，她憑《星聲夢裡人》（La La Land）的Mia，贏了Isabelle Huppert和Meryl Streep等人，成為奧斯卡影后。那一年，她29歲。

她一早矢志成為演員，為了這個夢，不惜輟學——並非在沒知會父母情況下自把自為，而是用心整一個PowerPoint，Title是「Project Hollywood」，向父母闡述她的演員夢；結果，成功說服，媽咪陪她一同搬去洛杉磯，她一邊Online讀書一邊打散工一邊找／等機會。

我承認，我偏愛Yorgos Lanthimos前作《單身動物園》（The Lobster）和《聖鹿獵殺》（The Killing of a Sacred Deer），《可憐的東西》不是不愛，只嫌他這一次過份側重肉眼可見的怪異美學營造；但在這個改編自蘇格蘭作家小說的故事裡，Emma Stone用肢體與眼神，表現Bella這個被重組的人形物體，怎樣認識世界，以及慢慢認識自己，最終，成為一個不受世俗、時代和性別操控的人。

Emma Stone和Bella，有的是勇氣。







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