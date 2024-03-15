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其實向來都不太著緊奧斯卡（以及任何影壇樂壇獎項）得主，當然，如果有直播或轉播，例必收看，當一場Show去看。

今年有少少不同，好希望Robert Downey Jr.能夠得獎。

不同的人認識他，途徑自然不同，我是因為1994年《天生殺人狂》（Natural Born Killers）——主角不是他，而是那兩名Killers，但演繹電視台記者的他，實在太難忘，難忘在他那份瘋狂；那兩個隨機殺人的Serial Killers固然瘋狂，那個為了收視深入監獄訪問殺人狂的記者，隨時更加瘋狂，而Robert Downey Jr.絕對是演繹到那份深入骨髓的瘋和狂。

當時在戲院的我根本不知道他名字，更加不會知道一年前，這個把瘋狂演繹出來的人，剛憑《卓別靈傳》（Chaplin）角逐奧斯卡最佳男主角——如果當年才28歲的Robert Downey Jr.成為影帝後會怎麼樣？不會有人知道，而只知道，他敗給《女人香》（Scent of a Woman）的Al Pacino，而他的吸毒問題也愈來愈嚴重，嚴重到，蠶食他人生與事業——他不是得不到影帝而染上毒癮，而是自小已被他的導演老竇Robert Downey Sr.誘導。無論是誰誘導，總之，荷里活怕了他，就算在《甜心俏佳人》（Ally McBeal）第四季才加入的他，的而且確令劇集更受歡迎，Larry Paul這角色亦為他贏得金球獎，劇組仍然決定攆走他。

Robert Downey Jr.的醒覺和重生，已經是一個經常被轉述的勵志故事，不贅了；只想說的是，他爬得返起身，除了要多謝太太Susan Downey，和老友Mel Gibson，最要多謝的，始終是他自己。

所以我們才能在2008年看見由他演繹的Tony Stark。憑一個角色，開展了一個Marvel電影宇宙（以致超級英雄片嚴重主導荷里活，但這與Robert Downey Jr.無關）；這個角色，同樣經歷了一次自我道德醒覺，由一個賣軍火的超級富豪，蛻變成一個對世間善惡有了真實感受的人——這麼一個「成為一個人」的歷程，Robert Downey Jr.如實地展示了出來，這亦是《鐵甲奇俠》（Iron Man）比起其他超級英雄電影更值得回味的原因。當Bruce Wayne / Batman可以不斷換人去演，但Tony Stark / Iron Man，絕對不能。

難得在，超級英雄形象已經太深入民心的他，能夠在《奧本海默》（Oppenheimer），演繹一個真實存在過，髮線後移、小器兼陰險的人，而且絲絲入扣。

我沒學過演戲，不懂得怎樣理論地分析演技，但Robert Downey Jr.，絕對是持續地好看的演員。







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