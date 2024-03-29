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這個年代，太多意見，太多人踴躍發表意見，例如《3 體》（3 Body Problem），我遲了少少睇，已經無可避免地預先睇到大量評論，有些說好睇，有些說只得第一集頭十分鐘好睇，有些說無需要睇，有些說一定不會睇，有些說要校1.5倍速才能勉強自己去睇，有些說與其睇改編不如直接找回劉慈欣的原著小說來睇……眾聲喧嘩，你可以揀任何一把聲去聽去相信，亦可以完全不理，用自己雙眼去看。

自小喜愛任何科幻及懸疑故事，科幻涉及想像力，懸疑提供追看性，所以《3 體》我根本不能抗拒，甚至想像：如果我是葉文潔（當然完全絕對不想有她的悲痛經歷），得到一個找尋外太空文明的機會，而又順利得到不知由宇宙何處Send來的回覆，點做好？會否像葉文潔那樣，基於對人類這種生物再沒有希望，「誠邀」對方入侵地球？

我不知道，而只知道《3 體》不是一齣用科幻包裝的熱熱鬧鬧動作片，而是在科學大前提下，作出大膽幻想，但講到尾，幻想是基於個別人類，面對人類問題時的極端處理手法。

只要沒有人，自然再沒有問題。

地球人所面臨的最大危機，不是《異形》（Alien）或《鐡血戰士》（Predator）的兇猛外星人，不是《怪物》（The Things）那些寄居人體扮人的外星生物，更加不會是《天煞—地球反擊戰》（Independence Day）會駕駛巨型飛船的外星人（所以不要渴望會有美國總統親自揸戰機擊退外星人拯救全人類）——而就是，人類自己。

劇未完，不知道有沒有第二季第三季……我可以做的，是找小說來看。

同時好清楚，原著小說和改編劇集，即使在講同一個故事，卻是兩個文本，可以有高低，亦可以並存。

人亦一樣。雖然對得多劣質的人，的確好煩。







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