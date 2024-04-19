《12.12：首爾之春》—— K-pop產地的黑暗一夜

加入最愛專欄 收藏文章

正在為能不能看到ITZY香港演唱會而苦惱，換轉以前，完全沒這種煩惱 —— 我根本不聽K-pop，也根本沒有甚麼K-pop組合會來港開Show，而K-pop這種音樂體系，根本仍未影響全世界。

是的，我們都經歷過一個不去理會韓國流行文化的年代——流行文化都不理，這個地方的歷史更加不會想去知道，例如我，在大學讀歷史系，有得揀法國史德國史日本史，但就是沒有韓國史——都沒有人教。

自然不會知道1979年12月12日發生了雙十二政變這件事，一件從此影響了韓國的大事。

當然，世界每個地方都曾經發生過好多大事﹐不是每一件事我們都需要知道，更加不是每一件都足以改編成影視作品，所以，對於《12.12：首爾之春》，當初是抱住準備看一齣（可能有點悶的）歷史電影心態去看，的而且確，電影是這一個歷史事件的還原，導演金性洙卻以極度純熟的類型電影處理手法還原。

這就是今時今日韓國電影的厲害。他們太明白類型電影，太明白怎樣鑽挖類型電影的各種可能，務求拍到一個極致地步，同時能借助類型電影，去講不同故事，像《破墓》，就借恐怖片，聰明地說出了韓日的歷史轇輵，但依然保持恐怖片應有的味道。

《12.12：首爾之春》就以Action Thriller方式，交代了1979年12月12日這場軍事政變的經過，黃晸珉飾演的保安司令官全斗光（亦即全斗煥），在朴海俊飾演的盧泰健（原型為盧泰愚）及一眾軍人支持下，發動政變，而鄭雨盛演的李泰臣（原型為張泰琓），作為首都警備司令官，面對軍事叛變，誓要保衛國家。當中涉及不同陣營的對疊角力，不同階層官員對「國家」和「身份」的態度，有人盡力保護國家，有人力保身份為自己所帶來的利益，有人挺身而出，有人匿埋逃避，每一個人的每一個行為，結果，演化成一個無可挽回的局面。全斗煥成功奪權，成為總統。

當我們今時今日沉迷追捧膜拜韓國流行文化，原來在過去——一個不太遙遠的過去，那裡曾經進入一個黑暗時代。

而他們願意面對這些真實存在過的黑暗，並用精湛手法，拍出來，讓世人知道。











全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇