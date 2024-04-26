無用武之地，特技狂人狂不起

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看《特技狂人》（The Fall Guy），好難不想起2011年《極速罪駕》（Drive）——不是說兩齣戲故事有甚麼關連，只是主角同樣是Ryan Gosling，他的角色，同樣是特技人，代明星做危險演出。

完全因為《極速罪駕》而開始留意Ryan Gosling，他的角色，沒名字，就只是「Driver」——在片場，他是特技人，演繹各種危險動作，沒戲拍，會接下Freelance，揸車進入犯罪現場，接走罪犯，把他們車去安全地方。這個在片場在案發現場都有口皆碑的車手，無論生活或情緒，都維持在一個沒甚麼起伏的狀態，直至認識了住隔籬屋的Irene，一個湊住個仔等老公出冊的妙齡婦人。

特技人，純屬設定，不是故事主題，不是一個有待探討的身份。

很多年之後，已成為巨星的Ryan Gosling再演特技人——Colt，長期幫一個（聲稱自己親身演繹所有Stunt的）巨星做替身，不打緊，反正Colt熱愛這工作，工作更讓他認識了正等待機會執導首齣電影的攝影師Jody。Colt與Jody，支持對方，深愛對方。

一次意外，Colt身受重傷，心靈受創，離開片場，遠離Jody，在事業上過氣，在愛情上迷失。

對比木無表情沉默寡言的「Driver」，Colt表情多好多，說話也多好多。在這齣向特技人致敬，致敬到把特技真實應用在現實的荷里活片裏，我們看到一次動作片的精華薈萃，爆破飛車，拳腳技擊，絕對誇張，但這些在別人眼中誇張超現實的表現，正是Colt的專長，是他用膽量加血肉之軀再配合經驗和技術展示出來，偏偏當出現在大銀幕時，我們只會／只能看見由他代替的明星，而不存在他本人。

當然，《特技狂人》不是甚麼深奧電影，試圖跟你討論特技人生活苦況，但其中一場，只需撳幾下電腦，Deepfake已可以把別人的臉一下子換成Colt，所謂真實，已經可以偽造，延伸下去，特技人引以為傲的真實搏命演出，亦似乎即將、又或已經陷入一個危機——當一切困難都變得輕而易舉，已不再需要特技人去亡命；你堅持亡命？唔該停一停，因為根本沒有人Care你條命。

又例如Emily Blunt演的Jody，在片場擁有絕對權力，但在女監製眼中，也只是一個工具，任她擺布的工具。Colt與Jody，原來一直被操縱。

我知，這是齣娛樂片，但可能我份人太脆弱，脆弱如紙叉，脆弱到窺見故事中隱藏的悲涼。擁抱真實的特技狂人，注定變成可憐人。







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