《九龍城寨之圍城》效應——由「唔，林峯～」到「嘩！林峯！」

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一個角色一部戲，真的足以改變一個人。

較古典例子，例如近日重映的《重慶森林》，一個快餐店店員的角色，讓世人知道原來王菲在大銀幕上可以如此好看——她是否演繹角色？抑或只是本色演出做回自己？我們其實不知道，亦不重要，真正重要是她的而且確把這個店員角色做得明媚好看，從今以後被記住。

新近例子，自然是《九龍城寨之圍城》，一齣戲，讓我們真真正正記住了伍允龍和張文傑，二人都是入行多年的動作演員動作指導，一直以來，演出都拚命，偏偏就是沒有成為大部分觀眾的記憶，直到王九和四仔，一邪一忠的角色，成為他們被記住的代表角色。

不像林峯，我們對他的記憶一早就太深——記得他擁有（備受爭議的）金曲〈CHOK〉，更加記得他攞過十大勁歌金曲頒獎典禮的「亞太區最受歡迎香港男歌星」和「最受歡迎男歌星大獎」（然後立即備受爭議），甚至每當講到「Let's Get Wet」，都自然會想起林峯，即使未必清楚這是他的歌抑或是其他的甚麼，而答案是：他一首快歌名字，他首個個人演唱會的名字。

曾幾何時的林峯，好受爭議——有人好迷他，亦有人不明白為甚麼要迷他，甚或會質疑和恥笑「迷上林峯」這件事。

而且這種態度歷久不衰。才不過兩年前，扮演張無忌而已，也被認為有問題。

到現在，剷短頭髮，把皮膚曬黑，再變得爛身爛勢污糟邋遢，不再公子哥兒，亦不再油頭粉面，演一個在城寨掙扎求存的偷渡男子，沒有人料到，竟然近乎一致讚好。

面對林峯，反應不再是「唔」「哦」或「吓？」，而是：「嘩！」

是我們變了抑或林峯變了？我當然不知道，而只知道，當林峯（被改變形象）成為陳洛軍，被置放於那個時空那個場景，構成了一個效果，一個令世人忘掉過去那個林峯的效果——林峯在電影裏，即使在演繹一個虛構角色，但有血有肉，這除了關乎他本人，亦歸功於導演和編劇以及造型設計，真的改造了他，令大家對他從此有了個嶄新認知。

當然也因為，電影那份直接與狠勁——故事直接不扭擰，拳腳動作夠狠勁。原來我們已經好耐好耐沒看過這種香港電影。







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