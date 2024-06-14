《重案夢幻重組再重組》—— 奧斯卡一巴掌，摑不走Will Smith觀眾緣

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要談《重案夢幻重組再重組》（Bad Boys: Ride or Die），其實沒甚麼特別值得談。

典型Buddy Film系列續作，沿用過去已經深入民心的角色設定，配合角色（和演員）的年齡，稍為加上一點點變化：Will Smith演的Mike，習慣了勇猛，今集變得會有少少顧慮，身陷敵陣時甚至會有少少驚恐；Martin Lawrence演的Marcus，向來驚青，早在2003年的《重案夢幻組2》（Bad Boys II）已經有過早的中年危機，已經想退下來，到了今集，卻被編劇安排變得勇者無懼，以致兩個角色在個性和行為上似乎有少少對調，但當然，到了最後，真正強者依然是Mike，而Marcus，繼續受傷，繼續成為笑話，不打緊，這才是系列原有精神，才是觀眾睇慣睇熟的《重案夢幻組》。

比較特別是這一集的上映時間——在Will Smith毅然走上奧斯卡頒獎台掌摑Chris Rock一年多後，當好多人以為這一巴，會令觀眾從此怕了或憎了Will Smith，不再捧他的場，事實卻證明，沒有這回事，觀眾依然會買飛入場看《重案夢幻重組再重組》，即使這齣系列作過份穩陣，即使今年一些原創和備受好評的動作大片如《特技狂人》（The Fall Guy）和《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）票房都欠佳，卻動搖不了Will Smith。

這就是命，好命。

這是一個道德被高舉的年代，我們愈來愈留心演員歌手藝人在演出以外的言行，並會作出道德判斷，甚至判決；有一些，一旦被判道德上有罪，就算事後再努力再洗心革面（當然我們無法得知是真心抑或交戲），都不被給予翻身機會，但也有一些，過一陣冷河，完全冇事，做的戲繼續有人睇，開演唱會繼續被撲飛。

我不是主張Will Smith犯了甚麼彌天大罪，以致餘生都不能被寬恕——事實上我們只是旁觀者，根本無權寬恕他；而只是想說，他真的累積了多年觀眾緣，而觀眾緣，是足以作為一齣普普通通系列電影的票房保證。實在不知幸或不幸。







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