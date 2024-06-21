《垃圾》影后馮素波，演了老人的蹉跎

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有時會在公司大堂遇見波姐馮素波，自己一個，來做《樂齡王國》節目。

她來到，不是坐埋一邊玩電話，而是會同人打招呼，不論對方她認識抑或不認識，所以就算她明明不識得我，也會同我點頭，嗲兩句，說剛才搭車來電台時好塞車。

上周六，6月15日，世界關注虐老日——其實從來都不知道有這麼一個關注虐老日，而只知道當天黃雨，但照過海，去了看馮素波主演的短片《垃圾》，短片讓她在World Film Festival in Cannes奪得了人生首個最佳女演員獎。

或許天色實在太差，加上雨又一直下，心情好極有個譜，偏偏看到的，更加是一齣絕對令人難受的短片——不因為齣片拍得差而令人難受，而是故事內容太過心噏，以致看的人難受。

沒有峰迴路轉的故事，就只是某個夜深的筲箕灣，一個住公屋的婆婆，和一個剛收工的巴士司機，合力把一張坐到霉霉爛爛的舊梳化，一路推，推過去垃圾站的身水身汗過程。

為甚麼要漏夜掉走這張梳化？為甚麼婆婆面上會有個傷口？為甚麼巴士司機要幫手？他的家人呢？婆婆的家人呢？沿途所見，在夜深人靜的筲箕灣，會有個阿婆坐公園坐天光，她明明有屋企有屋企人，為甚麼？

推梳化的婆婆，坐公園的婆婆，甚至在巴士站負責清潔的伯伯，都不是純屬虛構的角色，而是真實存在的人物，是導演麥婉欣從有發生過的虐老個案中看見後，放在故事裡，反映老年人的處境。

人生在世，注定面對好多問題，「老年」，絕對是一個大問題，一個最後面對的大問題；這問題，無法逃避，亦難以解決，更隨時拖好耐，片長半小時的《垃圾》，只能呈現這個問題的極小極小部分，然而這極小極小的部分，已足以令（不同年紀的）人，無比難受。

麥婉欣認為，在「老」和「死」之間，還有著一段人生。

這段可長可短的人生過得如何？要看看身處的社會如何。

8月，波姐80歲生日，預祝生日快樂。







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