《無聲絕境外傳：首襲日》——喵星人對人類心靈的無聲功用

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2018年的《無聲絕境》（A Quiet Place），怪物造型普通，但對聲音極度敏感這屬性夠新，營造了一種其他太空怪物片所沒有的臨場感——戲裡的人不敢出聲，睇戲的人也保持緘默，聽不見吱吱斟，也聽不到電話鈴聲，多得Emily Blunt老公John Krasinski，拍得好。續集《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II）呢？不是不好看，但真的沒有了懸念，惟有在場面上拍得大型一點。

小學時看《異形》（Alien），既開心又擔心。

開心是因為由H. R. Giger設計的異形（真正名字是Xenomorph）實在太有型，有型到令我錯誤地認為若能命喪此生物手裡是一種光榮。

擔心是因為那名叫Jones的黃色喵星人，好彩，女主角Ripley無論身陷任何險境，由始至終都沒有掉低Jones。

很多年之後，我已是中坑，估不到在看《無聲絕境外傳：首襲日》（A Quiet Place: Day One）時，再一次擔心起來——擔心這齣前傳夾硬來。

2018年的《無聲絕境》（A Quiet Place），怪物造型普通，但對聲音極度敏感這屬性夠新，營造了一種其他太空怪物片所沒有的臨場感——戲裡的人不敢出聲，睇戲的人也保持緘默，聽不見吱吱斟，也聽不到電話鈴聲，多得Emily Blunt老公John Krasinski，拍得好。續集《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II）呢？不是不好看，但真的沒有了懸念，惟有在場面上拍得大型一點。

最初的確擔心《無聲絕境外傳：首襲日》夾硬用前傳方式延續，當看了十五分鐘後，我依然擔心，擔心那陪伴絕症女主角的可愛Service Cat，Frodo——我有沒有擔心裡頭的人類？Sorry，完全沒有。

主角當然不是Frodo，而是絕症女子Sam和法律學生Eric，在不得不封口的絕境裡，一個為了回家，一個為了保住條命，而Frodo，其實唔知頭唔知路，更加不會知道喵一聲便已足以引來萬千怪物，理性的人類其實不應帶牠上路，但Sam和Eric一直帶住Frodo，Frodo不只治療Sam的心，也令驚青怕死的Eric變得勇敢，當自稱萬物之靈的人，以為自己在照顧和保護喵星人，卻不知道原來喵星人也在轉化他們的心，令身體被癌症嚴重摧殘的人有了心靈寄託，令慌失失的人心靈得以靜定。

況且Frodo似乎預先洞悉一切，不哼——應該是不喵一聲才對，總之，裡頭所有招來怪物的聲響，一概由人類發出，行步路都大大聲，Frodo呢，天賦肉球幫助下，步履輕盈又寧靜。







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