《全謊位登月》——欣賞Scarlett Johansson是我本份

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7月，我最期待的荷里活電影不是《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），而是《全謊位登月》（Fly Me to the Moon）。

原因只有一個：Scarlett Johansson。

有關我對Scarlett Johansson的愛，廿匹布咁長，足以寫成一本書——但當然，我不會這樣做，因為就算把書辛苦寫上來，Scarlett都不會看。

那麼惟有靜靜繼續扮演一個用眼感受的SJ迷。

《全謊位登月》故事主題，就是登月。全人類見證岩士唐登陸月球那一年，我未出世，但由知道這件事開始，一直深信不疑，是到後來看了一些陰謀論，主張登月片段是假的，在片廠拍出來，導演呢，是拍過《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）的Stanley Kubrick，講到似層層，但大部分陰謀論的共通點就是講到似層層，而且無法驗證真偽。

Scarlett飾演的美艷女子Kelly Jones，最叻推銷，獲尼克遜的神秘左右手邀請，幫太空總署的登月計劃推銷，搵贊助，找Funding，尋求議員和國民支持，以上的事，是她本份，她星期一至五努力去做，完全不覺辛苦，直至那個左右手提出一個特別要求：搵導演在Studio拍一段模仿登月的片段，在真實的太空人登月時播放——無論岩士唐能否成功登月，都照播，因為對尼克遜政府來說，登不登到月從來不是重點，真正重點是要讓蘇聯知道美國捷足先登月。

美艷的Kelly Jones，陷入道德掙扎。

只能說，除了尼克遜，人人都沒有錯，人人都不過是盡本份工作：太空總署的人努力為登月做準備，左右手努力為「成功登月」做準備——其實不難估到故事走向和結局，而且電影某程度上，是在兜一個圈，歌頌美國歷史，讚揚登月計劃，表揚人性光輝，但如果沒有了Scarlett Johansson，沒有了她那上世紀60年代復古造型，Well，我肯定不會看得那麼投入和高興。

用心欣賞SJ就是我本份，辛苦嗎？絕對談不上，直情享受。







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