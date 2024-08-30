《長腿》——有些恐怖，可能只是我們無法理解

加入最愛專欄 收藏文章

《長腿》（Longlegs）啟發了我。

作為一個嚴重恐怖片迷，如果有機會做導演，如無意外，必定拍恐怖片，故事主題都想好了，就是中大著名都市傳說「辮子姑娘」——其實校園內還有其他都市傳說，例如浪漫淒美的「牛尾湯」，又例如醫科新生O camp被師兄罰在醫學院過夜的鬼故事，但因為辮子姑娘本人擁有長長秀髮，可以名正言順把片名叫做《長髮》（英文自然是Longhair啦），然後宣傳時再拋出一句：「自《凶榜》後最恐怖香港鬼片！」當然，會先搞多場試映，邀請城中KOL率先觀看，以及戴上預先準備的辮子道具自拍打卡出IG，可以的話，拜託美言幾句。

的而且確，《長腿》的宣傳做得實在太好，夠膽拋《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）出來，直言《長腿》是《沉默的羔羊》後最恐怖連續殺人犯電影。好多香港人看過後，都說不恐怖或不知哪裏恐怖，其實不排除是我們都沒有在美國長時間居住過，不能理解故事發生地那份天然恐怖感，以致不能理解《長腿》所締造的票房奇蹟，類似例子，我想起2007年那齣《午夜靈異錄像》（Paranormal Activity），宣傳上講到點恐怖點得人驚，美國人觀看時甚至不時揞眼，我純真，信以為真，結果入場後只看到一齣不時影住房門自動開閂的悶片，心想：美國人，你們未免太生人唔生膽吧。

後來成熟了，比較學懂不會一味從自己角度出發，才明白到自己完全不驚，是因為自小住的地方大極有限，嚴格來說就是淺窄，估不到狹窄的居住空間，竟然迫使自己練大個膽。

絕大部分人看完《長腿》都呻，呻被搵笨，這個控訴我完全明白，因為宣傳語句令我們都以為編劇／導演Oz Perkins在說的，是一個《沉默的羔羊》式FBI追捕Serial Killer的故事，結果他真正說的，原來是另一種類型的故事（甚麼類型？不便穿橋）；於是有人指出，是因為Oz Perkins太渣，無法用理性去講通一個緝兇故事，才改以另一種（無關理性的）類型故事來收尾，奸茅。

我不認為Oz Perkins奸茅，只認為他搞這麼一場大龍鳳，真正想說的是一個有關家庭的恐怖故事——又或是，家庭所隱含的恐怖。他的父親，《觸目驚心》（Psycho）男主角Anthony Perkins，是同志，但結婚生子，組織一個世人眼中正常的家庭，藉著家庭，做一個被視為正常的人。這種被默許的正常，隨時更邪門更恐怖。

至於一心想拍《長髮》的我注定面對一個難題：老闆說，今時今日還在香港拍鬼片？蝕硬，結果我只能將傳說中的辮子姑娘，夾硬說成是人扮，將一齣鬼片，在最後扭成笑片。







【你點睇】國家隊奧運健兒訪港，有市民指難以購票感到遺憾► 立即投票