世界多了幾個迷雲黨人

加入最愛專欄 收藏文章

1月1號晚，在亞博，看叱咤。

當宣布〈回憶半分鐘〉成為「專業推介．叱咤十大」第四位，主唱的雲浩影上台領獎時，手機連隨震了一下——是朋友A傳來的訊息，訊息只有一句「雲浩影真係好靚」。

然後，到了宣布「叱咤樂壇女歌手」，銅獎得主，雲浩影，手機又震了一下——這次是朋友B傳來的訊息：「雲浩影好正！你就好啦！有得現場感受仙氣！」本來好想覆一句「離個台太遠感受不到」，但還是算了。

補充一點：朋友A和朋友B，都是男人，年齡和我相近。

補充多一點：朋友A舊年有去看雲浩影主演的舞台劇《遺憾收藏館》。相識多年，以我所知，只看荷里活動作片的朋友A從來不看舞台劇。

補充最後一點：朋友B有買雲浩影那兩張EP，並曾試圖託我代他找人家簽名；我說不方便，托了他手踭，幾十年朋友都沒情講。

實不相瞞，我也喜歡雲浩影，是真的因為歌而開始留意她。先是〈願望之翼〉，咦啱聽喎；繼而是〈到了那裏就對吧〉，咦好聽噃——但實不相瞞，聽這兩首歌，都是透過MV，換言之，是睇住雲浩影個樣，一路聽一路睇，又或一路睇一路聽，Vice Versa。事實證明我跟朋友A和B，根本同一層次。

沒關係。從來都覺得，開始喜愛一位歌手，容許有好多誘因，固然可以是歌，亦可以是首歌個MV、歌手在MV中的造型、歌手在社交媒體上的真性情（不管是片言隻語抑或相片），甚至只是純粹基於現象，人人都聽，自己也要聽。

留意雲浩影喜歡雲浩影，則是因為歌曲與歌手形象（形象必然包含外貌）的配合——她絕對不是鄰家女孩（鄰家才不會出現這種女孩），而是一個有點出塵卻又身處凡塵裏的（漂亮）女子，所以出塵得來，不會拒人於千里之外，甚至有點可愛，卻又不會可愛到氾濫以致俗不可耐。

總之，一切都啱啱好。

而重點在，她是歌手，演繹別人寫給她的歌——她是一個容器，載體，但不是完全被動，反而善用自己（聲線和外貌）的特點，附加在別人的創作之上。某些流行歌手的歌，換成別人唱也無不可，但雲浩影的歌，是只能屬於雲浩影的歌，這一點，並非任何歌手都能擁有的特點。

今時今日聽廣東歌，有太多偉大理念要了解，有太多偉大責任要背負，包袱好大。聽雲浩影，人也變得很輕，輕如雲。

且讓我做個迷雲的人。







【你點睇？】2024年國際外交上，誰是最大贏家？誰是最大輸家？► 立即投票