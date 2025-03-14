《米奇17號》—— 除了寄生，共生可不可能？

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作為一個也曾寫過故事的人，當日在戲院完全不知情下看奉俊昊《上流寄生族》，看到中段那一個轉折位時，驚訝以外，由衷佩服。

這麼一個轉折位，便將一個老千故事突變為不知怎樣形容才好的故事，調子也由黑色幽默，變成誰也無法笑得出的人間悲劇——一個窮困家庭夾計做場戲黐實有錢家庭，本來只想攞一點點著數，偶然地，卻令兩個家庭蒙受災難。

英文片名「Parasite」言簡意賅，預先展示了一個寄生關係，而因為寄生，明示了一種階級上的差別。

來到《米奇17號》（Mickey 17），不只寄生，還有共生。

階級差別仍然昭然若揭，尤其Mickey，自願做太空船消耗工，不斷被安排進行各類危險工作，不斷死亡，不斷複印，他的死是真真正正輕於鴻毛，毫無重量。當船上科學家以為Mickey又再一次死了，連屍身都未見，已經立即開機複印，以致17與18號同時存在，存在了一種（不被允許的）共生關係。

但共生這回事，不只出現在米奇17號與米奇18號，還包括人類與其他物種——坐在同一條太空船前往星球Niflheim開拓新生活的人類，以及本來就住在Niflheim的生物，生物被太空船的人叫做「Creeper」，是的，在人類尊貴的眼中，這種爬行生物太怪了，但其實從這批原住民的視點出發，得一對手一對腳一個頭的人類，一樣Creepy。

領導這批太空船民的人，是一個持續在地球競選失敗的政治狂人，只想把Niflheim變成殖民地，成為由自己領導的國土，所以Creeper是務必殲滅的低等生物——Mickey 17與所有跟隨他的人，都寄生在太空船任他指揮勞役，而無法與人類相提並論的Creeper，甚至不允許在（自己本來居住的）星球與（明明作為外來者的）人類共生。

曾幾何時我們把地球上的人視為命運共同體，從而有了「Global Citizenship」這個概念——不同種族的人，其實都在地球共生，共同生活；今時今日，固然一樣是共同生活，卻被不少人視為一個被迫的狀況，所以，應該去切法改變，或改正。

人類由「我們」變成重新強調「你還你，我還我」。

因為我和你之間，存在明顯的階級分野，有主人，有寄生蟲。

其實很喜歡《米奇17號》，但不得不承認，奉俊昊這齣新作，此時此刻被拍出來，注定無奈地被不少人視為不合時宜。

《米奇17號》

上映日期：2025年3月6日







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