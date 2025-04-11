1962和2001的周慕雲蘇麗珍

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加上這一次，粗略計算，由2000年至今，大概看過廿幾次《花樣年華》。

你覺得多？未算，《重慶森林》和《東邪西毒》我分別看了過百次，當中《重慶森林》更加肯定超過一百二十次……

曾經極度沉迷王家衛電影——不只沉迷，直情癡迷，迷到不停翻看他的電影，迷到背得出大部分對白獨白，迷到記得他在上世紀90年代《電影雙周刊》每一篇訪問說過的話。是的，那個曾經年輕的我，一度沉溺在王家衛的情愛遺憾宇宙裏。

這份癡迷和沉溺，大概直至《花樣年華》為止。

不是不喜歡《花樣年華》（不喜歡就不會看上廿幾次），而是怪她過份美麗——每一幕每一場甚至每一格菲林都太美麗，是濃妝艷抹那種美麗，偏偏裏面所述說的情事，其實好淡。

用最濃的方式去說一段最淡的情，當然可以，只是覺得這一次的形式太濃重太張揚。

我的感受當然毫不重要，最重要是，這一次濃妝艷抹，的確為王家衛招攬更多來自世界不同地方的影迷，事實上，《花樣年華》亦在日後一些21世紀百大電影選舉榜上有名，例如英國廣播公司在2016年，找了來自36個國家的177位影評人投票選出的「The 100 Greatest Films of the 21st Century」，《花樣年華》便排第二，第一名是David Lynch《失憶大道》（Mulholland Drive）。177位影評人中，81位來自美國。

二十五年後，在戲院看《花樣年華25周年導演特別版》，片長107分鐘，比起原版多了9分鐘，最後多了一段叫做《花樣年華2001》的短片，兩個樣貌和周慕雲蘇麗珍相同的浮世男女，在中環一間超級市場，多個晚上的故事。他和她發生了一點甚麼，但又沒有發展甚麼。

只能說，因為這9分鐘，令我再一次入戲院，重溫周慕雲蘇麗珍在1962年的故事，故事明明很淡，但可能因為太耐沒重溫，也可能大銀幕獨有的質感，我被觸動，是二十五年前得不到的觸動。

或許因為，大家都有一點年歲，不再花樣年華。那個年代已過去。屬於那個年代的一切都不存在了。

《花樣年華25周年導演特別版》

上映日期：2025年4月10日







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