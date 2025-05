《雷霆特攻隊*》，MCU送院途中的奇蹟

加入最愛專欄 收藏文章

有幾耐未試過,在戲院看MCU電影時聽見有觀眾叫囂、歡呼、拍掌?

對上一次,不計《復仇者聯盟:終局之戰》(Avengers: Endgame)的話,應該是《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)——《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)也有,但不算太激烈。

這一次看《雷霆特攻隊*》(Thunderbolts*),現場觀眾反應激烈情緒高漲,高漲到,直情有點誇張;反應自然延伸至網上:有人戥某大師下場不值,有人對戲名那粒「*」作出詳盡詮釋(但明顯是過度詮釋),有人感性闡述對這Team人的愛,亦自然地有人爆劇情——不只網民,連官方都忍不住,趁勢(趕忙)透露電影中的一些事一些情。以前也會,但不會那麼急。

當Phase Four Phase Five的混亂嚇怕了不少人,令MCU垂危,恍如送院途中,一班在電影宇宙裡連官方認證都欠奉的烏合之眾,竟然奇蹟地,挽救了MCU,救回了大量對MCU已絕望的心。



我有沒有絕望過?有,但不重要,畢竟每次入場觀看MCU出品都目的明確,都是純粹基於工作,今次看《雷霆特攻隊*》就多了一個目的——為了欣賞Florence Pugh。

事實上,雷霆特攻隊即使是一Team(偶然連成一線的)人,重心,卻明顯放在Florence Pugh飾演的Yelena身上,故事由她展開,並由她的內心傷痛,連結其他人,但時間所限,這麼一個心之連結實在太快太容易,一兩場戲,已經足以令這班明明不是朋友的人,明瞭各自傷痛,繼而生死與共——Ghost除外,曾經在七年前《蟻俠2:黃蜂女現身》(Ant-Man and the Wasp)現身的她,當時被當透明,七年後,透明度仍然保持,以致我始終無法明白她的一舉一動,因為實在看不透她的心。

不似得當年看《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy),在所有角色都首次現身情況下,導演James Gunn是有能力令我對他們每一個都有充份認識,甚至產生感情;《雷霆特攻隊*》中每一位,明明都先後分別在過去的電影或劇集出現,理應有了一定程度認知,但不排除你仍然會對當中一兩個有陌生感。

《雷霆特攻隊*》不是不好,但當中那種好,其實很基本,而這種基本在「終局之戰」前,大部分時間存在,讓我們得以明白每一個超級英雄的心,明白他們怎樣以人的身份,逐步確認自己的道德責任,估不到,要等到《雷霆特攻隊*》才再一次如實地看到,即使過程有點趕工。







