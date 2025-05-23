有幸看過，有海運的香港

加入最愛專欄 收藏文章

1994年暑假，我在海運見證Keanu Reeves和Sandra Bullock怎樣冒住生死時速，展開一段情。同一年，再在海運看了Forrest Gump大半生，他的大半生，伴隨住美國不少大事，剛巧當時正值大學Year 1第一個學期，我有修讀美國史，所以格外投入。

很多西片都是在海運觀看。的而且確，在我（可能錯誤）的認知裏，海運曾經等同於西片，而且都是大片或重要的，例如《E.T.外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）、《鐵金剛勇破爆炸黨》（Octopussy）、《鐵金剛勇奪巡航導彈》（Never Say Never Again）、《城市滑頭》（City Slickers）、《教父第三集》（The Godfather Part III）等，有些是大人帶我去看，有些是自己大個以後和同學去看。

我不是影迷，但能夠在大戲院透過大銀幕觀看大片，對我來說，是享受。

有一段時間，Planet Hollywood就開在廣東道，睇完一齣荷里活片，路過Planet Hollywood——沒有錢幫襯，但單是路過，已經有種置身荷里活的錯覺——當然是錯覺，但有錯覺，總好過完全沒有感覺。

人最怕沒有了感覺。疫情時，每日都一樣，人容易變得麻木；而戲院有時閂有時開，在片量不足的情況下，竟然在海運看回不少舊電影——舊不一定好，但一齣舊電影，必然代表著過去某個時間，會自自然然帶你回到那個不復存在的時間點——例如《12夜》，2020年在海運重映，霎時間帶我返回2000年的中上環，而同一時間，讓我有機會見到導演林愛華，讓她在我張戲飛上簽名（戲飛一直放在銀包），跟她在海運大堂合照。仍記得自己當晚的緊張。

兩個月前，經典Cult片《瘟室》（The Room）舉辦放映會，更找了男主角Greg Sestero專誠來港出席見面會映後分享。在踏上戲院大堂的樓梯，他影了張相，我跟他說，海運在香港，帶有象徵性意義，但沒有詳細為他解說，一來時間緊迫，二來我英文渣。

在這個戲院不停結業的時候，帶出一個事實：真的愈來愈少人買飛入場睇戲；海運結業，則代表了更多——這一間位處尖沙咀的地標式戲院，見證了香港電影業盛與衰，由蓬勃發展到持續掙扎求存，已經是香港史的一部分，但事到如今，也只能結業（暫時未知有沒有其他院線接手經營），那一個曾幾何時被海外所認知的香港，從此少了一忽。

不只少了一個打卡點，而是少了一個重要記憶點。







【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解