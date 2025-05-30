加入最愛專欄 收藏文章

看一齣戲，或多或少，無可避免，總會連結到自己一些個人體驗。

記得那一晚，《史迪仔》（Lilo & Stitch）散場時，與剛巧同場但並非坐在一起的朋友談起，大家除了笑，還有喊（我沒有，因為忍得住）。

有一個共通點：我們分別都擁有與貓貓生活的體驗。她是現在式，我是過去式。

是的，我們都不約而同自自然然，把自己代入電影裡的小女孩Lilo，同時把自己的貓貓看待成史迪仔——從Lilo與史迪仔的相遇和相處，我們恍如看見自己和貓貓的日常，嬉嬉鬧鬧，無無聊聊（應該沒有人打算和貓貓共建甚麼偉業吧）；有時失落，但大部分時間都快樂，而透過相遇和相處，自然相愛。

我們都會相信貓貓是愛自己的吧（即使貓貓通常都不會睬人類），所以，就連本身被研發出來作為破壞兵器的史迪仔，也能透過與Lilo的朝夕相對，感受到愛——愛，明明是一種沒有被研發者Dr. Jumba Jookiba預先內置在史迪仔意識裡的概念 / 感覺，卻因為在夏威夷的生活切身地感受到，明白到，繼而用具體行動向Lilo展示自己的愛。

是不是我諗多咗？有可能，但有理由相信，每一個擁有過與寵物生活經驗而又愛寵物的人，都會好似我，諗多咗，而同時認為自己沒有諗多。

我不是史迪仔迷，亦從沒看過2002年那齣卡通版《扮嘢小魔星》（Lilo & Stitch）；自問是冷漠中年人，絕對不是一個會去喜愛兒童題材故事的人，但這齣《史迪仔》，的而且確，令本來入場前純粹基於工作，以開工心態去看的我，奇妙地，得到一種感動。

這未必是甚麼偉大的電影，但當中所傳遞的，絕對偉大，卻又不是偉大到高聳入雲令凡人望而生畏，反而是生而為人，就能明白到和應該做得到——應該做得到，代表有能力做到。

今日，國際抱貓日。一於抱抱貓貓吧。狗狗都一樣得。







【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解