選擇相信，女神配對的表象

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身邊不少人都愛看戀愛綜藝，例如《單身即地獄》，又例如《離線找真愛》，我興趣不大。

但我承認，我有看《女神配對計劃》。

至於原因？好簡單，因為有羅毓儀、關嘉敏，以及葉蒨文。排名不分先後。

且讓我先澄清一點，不是李芷晴和梁敏巧不好，只是我不是周嘉全，也不是Babyface——是的，就算純粹作為觀眾，無法參與配對，照樣會在觀看過程裡把自己代入，代入那個配對裡面，並連隨幻想：嘩如果有機會同羅毓儀或關嘉敏又或葉蒨文拍拖，情況會點？過程中又會有幾開心幾興奮？

因為代入，所以投入，當目睹暗戀李芷晴七年的周嘉全得不到好結果，會戥他可惜，心裡面，甚至不期然隱隱作痛，畢竟自己也是暗戀過人的過來人。但傷心過後，看見葉蒨文與曾展望這一對有發展的希望，連我也突然覺得世界灰得來仍然有希望。

我已過了天真的年紀，亦心知肚明，塵世間任何真人Show都存在（一個看不見的）劇本，我卻願意在特定時限變回天真，相信節目經剪接後播給人觀看的表象——沒錯，只是表象，情況就好似你在現實世界（或IG）遇見一個人，一個相當吸引你的人，在最初，其實你也只能看見對方（努力或不經意營造）的表象。

所以，每逢要看真人Show或戀愛綜藝節目，我都會心水清地，選擇故意心水不清，以便自己能夠相信畫面上的表象就是「事實」。

其實好簡單，返本歸初，會看《女神配對計劃》，真的完全為了看羅毓儀、關嘉敏以及葉蒨文（排名不分先後），況且她們在配對過程中都（表現）投入，令我隔住個芒，也看見關嘉敏面對眾多選擇時，那份忍不住立即撳燈的亢奮雀躍，也看見葉蒨文與曾展望面對面時男女雙方都怕怕醜醜。

單單做觀眾看就夠了，一來避免拋頭露面，二來不想面對無人肯撳我燈的無面。我可不想成為Babyfatface。

《女神配對計劃》

重溫：myTV super







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