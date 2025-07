《舊年暑假搞乜鬼》在搞乜鬼？

加入最愛專欄 收藏文章

當《舊年暑假搞乜鬼》(I Know What You Did Last Summer)總算真相大白的一刻,忍不住在心裏問了句:「搞乜鬼?」

這句「搞乜鬼」,帶有負面意義,畢竟由當日知道有這齣Reboot,等到正式上映,一直期待——沒辦法,太鍾意這類戲,太鍾意1997年那一集,兼且太鍾意女主角Jennifer Love Hewitt。在Trailer看見找回人到中年的Jennifer Love Hewitt來演,我開心到流淚。

回到1996年,《奪命狂呼》(Scream)大受歡迎,Wes Craven將被冷落多年的Slasher Film起死回生,市場突然好渴求這一類故事,《奪命狂呼》編劇Kevin Williamson那個根據1973年小說《I Know What You Did Last Summer》改編的現成劇本,立即被片商睇中,立即Casting立即開拍。問心,完成品其實及不上《奪命狂呼》,但叫做有懸疑位又有不俗的Jump Scare,兩組男女主角又實在青春可人,一千七百萬美元成本,收過億票房。立即拍續集,趕在翌年上映,口碑差,但仍然有錢賺。

就在《奪命狂呼》拍了兩集成功的Semi Reboot後,《舊年暑假搞乜鬼》有樣學樣,故事發生在同一個小鎮,讓一班新的角色,面對打扮相同的Serial Killer,而最最最重要,是找回元祖版主角Jennifer Love Hewitt和Freddie Prinze Jr.,擺明拍給Fans看,所以,其實只要拍得正路,我都必定收貨。

而絕對不是在看到真相大白時心裏冒出一句「搞乜鬼?」。

實在不明白編劇點諗。OK,我知,在Slasher Film,任何人都可以是死不足惜,但對於某些角色,難免會建立感情以及既定印象,例如《奪命狂呼》,Sidney可以被追殺可以被糟質也可以變強悍,但絕不能夠由忠變奸,由被殺變成去殺人,因為她的悲劇感和受害者形象根深柢固,構成系列的精神。

就當時代已經變了,忠忠奸奸容許隨時移形換影,編劇在劇本亦提供足夠理據支持某個核心角色性格大變,但也只是情理上講得通,感情上無法認同,而這就是今集《舊年暑假搞乜鬼》Final Boss揭盅時我的感受,實在無法接受,因為不能認同。

加上齣戲拍得冇神冇氣,甚至連Slasher Film最關鍵的殺人戲,都只是連場悶戲,導演Jennifer Kaytin Robinson,給我的感覺就好似心不甘情不願,總算拍了一堆片出來,讓剪接勉強湊合成一齣冗長的悶戲。

但最離奇是,老闆竟然收貨,並安排上畫。

搞乜鬼?

《舊年暑假搞乜鬼》

