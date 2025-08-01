《神探零零甩》開心就係咁簡單

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原來開心就係咁簡單。

這是《神探零零甩》（The Naked Gun）給我的感受。

但老實，齣戲其實沒甚麼好講，鍾意自然會鍾意，討厭？亦自然會討厭，討厭當中的無聊蕉皮Gag，討厭那些帶有強烈性意味的場面，討厭由頭到尾貫徹始終的生硬激烈動作，太過不合時宜——偏偏鍾意這齣戲的人，就是鍾意上述各種（令某些人討厭的）不合時宜。

我呢，好鍾意，鍾意齣戲夠膽在2025年，義無反顧地擁抱、放大、突顯這些不合時宜。或許因為我夠老，別人眼中的所謂不合時宜，對我來說，是曾幾何時的流行。

這一齣《神探零零甩》不是Reboot，是延續《白頭神探》系列，一個衍生自上世紀80年代電視劇《Police Squad!》的電影系列，由Leslie Nielsen來演白頭神探Frank Drebin——Liam Neeson演他兒子Frank Drebin Jr.，子承父業，任職Police Squad，用他的獨門手法，撲滅罪案。

我看的那一場，由開場笑到完場充滿笑聲，笑聲笑聲，原來真的滿載溫馨，溫馨在，把一班人帶回昔日時光，那一個電影世界相對百無禁忌，不需時時刻刻在意政治正確的時光，入到場，一張飛，睇到笑，笑住走，未必有甚麼得著和反省，但邊個話睇戲一定要有得著和反省。

亦開心在看見72歲的Liam Neeson那麼放得開，由《舒特拉的名單》（Schindler's List）拯救猶太人的商人，50歲後，憑《救參96小時》（Taken）突然變成動作巨星，打打打打打，打夠了，踏入暮年了，接拍《神探零零甩》，以一張嚴肅的臉去演喜劇，效果出奇地好。

更開心是，這齣喜劇讓暮年的他再遇愛情。Liam Neeson的太太Natasha Richardson，2009年病逝，之後，他拍過拖，兩年後告終，從此以後再沒有和任何人交往；直至在《神探零零甩》拍攝現場遇上曾經滄海的Pamela Anderson，一段情，開始了。二人的相遇相愛，意外地呼應了他們在戲裏的故事。

這是2025年截至目前為止讓我最開心的一齣戲。戲內戲外都是。

《神探零零甩》（The Naked Gun）

上映日期：2025 年 7 月 31 日







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