在《PTU》裏最自在的人是？

香港不是沒有新戲上，但似乎更多舊戲排住隊上。

有一些，老實，不需要再入場看，再看，只會更見到齣戲本身的時代局限，原來真的純屬某年代的潮流產物。

有沒有例子？當然有，但為了保障自己，不開名了。

有一些，當年是經典，放在今天，仍然是經典。

又有沒有例子？《PTU》就是了。

這一篇出街前的晚上，剛剛看了《PTU》4K修復版——其實有沒有4K，我都OK，因為畫面質素不影響電影質素。

如今做了4K修復，最大意義是令我可以再一次在大銀幕觀看。

事隔廿二年後，再透過大銀幕看這一場某程度上因為爭枱打邊爐而起的失槍事件，我的目光，不再放在肥沙和阿展身上，而是集中重案祖的Madam張——那個黃卓玲實在太靚太有型。

黃卓玲現況？我不知道，這一晚她也沒有到場做映前分享，反而飾演Kat姐的邵美琪在場，實不相瞞，我好感觸，畢竟有份睇住她的趙加敏在《義不容情》被丁有康推出火車，當時年紀太細，作為邵美琪迷的我一度傷心欲絕，估不到在很多年之後，能夠以中距離看見她，她跟我置身在同一空間。Kat姐在《PTU》不是主角，但她的存在，她那一句「點都好，最緊要返到屋企」都很重要。

《PTU》的主角是誰？可以是當中任何一個人，畢竟當晚發生的事人人有份參與，亦因為電影主題是有關群體，並探討群體。

「著得呢件衫就係自己人。」——這一句可以詮釋為團隊精神，相當正面，就例如有份參與拍攝《PTU》的台前幕後，用了三年時間，三百萬成本，完成了一齣無論在2003抑或2025年看都同樣好看的電影，這就是團隊精神的正面作用。

但純粹基於團隊精神而去默許某個人做「自己人」，是可以不理那個人究竟好人定衰人，況且既然當得你是自己人，放心，好人衰人都照攬。自己人作為一個最高標準，絕對凌駕於道德標準。有型美麗Madam張，一直沒有當肥沙是自己人，但最後也大方接納肥沙出於好意的勸告，正式成為自己人。

之前一直沒有留意，到了這一次重看才發現，在《PTU》世界裏，就只有那個踩住單車食住雪糕打爛汽車車窗偷錢的細路最逍遙自在，一個人，不屬於任何團體團隊，不需服從集體意志，自己鍾意點就點。

PTU （4K 修復版）電影

上映日期：2025年9月6日







