《觸電》——我們並不是獨自升級

《觸電》的而且確，是首齣以電競作主題的香港電影。

但就算你在觀看期間再專心，都不會加深你對電競的認識，甚至連甚麼是「FPS」（不是轉數快，而是「First-person Shooter」這種遊戲類型）都不會知，就正如當日看《逆流大叔》，散場時，不會對扒龍舟這回事多了認知。

這不是一齣為你探討電競行業苦和樂與怒的議題電影。

電競，純屬一次借用，用來連結老中青。

其實是一齣勵志片，事實上，勵志無分貴賤亦不分年齡，開網吧的失意中年男車仔固然需要勵志，被炒魷的孤高後生電競選手邦少亦需要勵志，而比邦少更後生的Y2K少女霏霏，一樣需要勵志；而這三個不同年齡層的人，再加一對年邁夫妻，組成Happy Hour電競隊，參加電競賽，為了甚麼？為了贏冠軍，為了贏那50萬獎金。

作為一個熱愛打機的人，卻完全不覺被搵笨，也不介意這一群明明對電競欠缺認知的人，可以在短時間內被訓練成高手，打贏不少真正高手，甚至晉身決賽周，因為他們這群平凡人故事，是真實地打動了我，而且過程中，沒有失控式熱血，沒有熱淚在盈眶，更加沒有澎湃的金句，反而是藉著一個被前妻認為失敗的中年人，帶點嬉笑，挑通眼眉，成功感染身邊每一個人，就連那個一直主張這個男人相當失敗的前妻，都破涕為笑。

撇除某幾個比較典型的功能角色描寫（例如陳苡臻的電競高手總是像宇宙最強般冷傲退敵手），第二次執導的梁國輝，在處理群戲和多個角色上，大部分時間都很好——尤其對比上一次拍《陰目偵信》，角色們沒神沒氣，但這一次，你會如實感受到臨時組隊的Happy Hour，真的有著感情的羈絆，兼且不靠言語，靠的是在遊戲世界裡的一下掩護或一個助攻，以致不同世代的人，在虛和實的世界，都能一起。

而更重要是我不需要去專登理會導演編劇原本想點，但出到來基於某些原因以致點點點，因為大銀幕給我看見的，已經是我所喜愛的。

《觸電》

上映日期：2025 年 9 月 18 日







