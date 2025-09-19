《墮落天使》的李嘉欣原來好鬼靚

加入最愛專欄 收藏文章

原來，加上今次看4K修復版，已經看了《墮落天使》接近八十次——八十次好多？不算，《重慶森林》和《東邪西毒》我就分別看了過百次。

《墮落天使》，由1995年9月上映時去沙田UA6買飛入場觀看，到之後租碟，買VCD，買DVD，買日版或其他地方推出的blu-ray，後來終於在串流平台上架，再到現在，30周年，以4K修復版名義重新上映。

不同年代各種制式，有起格有4K，有大銀幕有小屏幕，我以為無論怎樣看，有些感覺始終不會變，只是這一次再看，竟然有了一種三十年前沒有的感覺。

戲裏面的李嘉欣，原來好靚。

當然知道她是港姐是大美人，但純屬個人問題，又或當時年紀太小，對於《墮落天使》的她，實在沒甚麼感覺（我有沒有感覺無關宏旨）；估不到三十年後，在戲院重看（第七十幾次），咦，原來好鬼靚。

她的妝容造型，明明絕不親善，亦不平易近人，但當置放在那個（只此一次的）1995年香港，兼且是夜媽媽的香港，周街都是霓虹招牌的香港，竟然有一種今時今日已經看不見的艷色。

電影中的艷色，固然有人為加工，卻是在當時城市本身擁有的基礎上加工——灣仔駱克道兩旁的霓虹招牌本已存在，李嘉欣角色執拾打掃的鐵皮屋本就存在於裕民坊一幢大廈平台上，而她最後和何志武遇上的吉祥，亦一直在北角英皇道716號打開門做生意，炸雞髀最馳名。

是的，現在再看《墮落天使》我已不是看故事，而是用力看回那個我見過的香港夜風景，實實在在，曾經存在，讓一群都是寂寞夜歸人，有地方周圍走，有地方飲悶酒，有地方飲夜茶，有地方點唱〈忘記他〉。不需夜繽紛，良宵真可愛。

而在那一個個良宵，除了記低一個城市的夜色春光，同時記下了一班演員最靚最有型的好時光。總之，無論人和風景，看上去都很美。

OK，你可以說我又在懷緬，但既然睇得舊戲，自然是在懷緬；事實上當一齣舊戲被4K修復，就是動用現在的技術，讓已經消失的過去，看上去更美。

《墮落天使（4K修復版）》

