在紅男綠女於街道上腰肢款擺的時候,乾癟的土壤接受了日光與露水的親吻,從中長出了濕濡的繁花。人們在紛繁的交際上,無法擁有一個真正屬於自己的空間。在獨處的時候,自己亦因而成為了唯一可以進行交流的對象。藝術家李思汝(Afa Annfa)在黎巴嫩畫廊Août舉辦個人展覽「When Green Meets Red」,展出一系列以綠色和紅色為主色調的作品,探討孤獨與生命的議題。

吹彈可破的綠色

美國詩人狄更生(Emily Dickinson)在詩作中寫下:「墳墓的顏色是綠色的——/我指的是墳墓的外在——/你無法從草原中看到它 ——/除了它擁有一塊石頭以外——」(The Color of the Grave is Green—/The Outer Grave—I mean—/You would not know it from the Field—/Except it own a Stone—)人在逝去了以後,一切處理遺體的方式都如「塵歸塵,土歸土」一般,所有的行為都只是回歸大自然而已。狄更生所形容的「綠色」並不只是視覺上的描述,同時亦在代表大自然中的萌芽狀態。這一種處於萌芽階段的「綠色」是吹彈可破的,象徵著生命中所存在著的脆弱性。李思汝以一種沉緩的描繪方式帶出碧綠的通透感,透徹著皮膚下的血管。然而我們在視覺上所看見的血管,其實從來都是類近青黛色的;藝術家則選擇保留血液本來的嫣紅顏色,似是在掀開人們於社會上被賦予的既定印象,反映著一個真實而赤裸的自我。

稍縱即逝的紅色

畫作中的人物大多以內衣及泳衣的服飾作打扮,其中於「Untitled 6」中的主要人物身穿一襲以紅白色彩為主色調的裙子,而在她的前方範圍則有著一杯滴濾式的咖啡及兩位穿上泳衣的嬌小女孩。德語詩人萊納.瑪利亞.里爾克(Rainer Maria Rilke)曾在「紅衣小孩」(Child in Red)中寫下:「有時候她會穿著一套紅色的裙子在村莊內穿梭/專注克制著自己,然而除了自己以外/她亦會跟隨著自己的生活節奏而行」(Sometimes she walks through the village in her/little red dress/all absorbed in restraining herself, and yet, despite herself, she seems to move/according to the rhythm of her life to come.)身穿紅白裙子的人物面對著眼前的兩個選擇,前者是「Untitled 10」的畫面中的一種由稍縱即逝的社交生活所帶來的歡愉,後者則如「Untitled 9」中的一段給予心靈慰藉的獨處時間。她在眼神上並沒有作出一個選擇,並似是以左手勒著自己的頸。生活是一雙無形的手,無聲地勒著每一個人的脖子。直到我們作出了一個不由自主的選擇以後,才會悠然地罷手。那一杯還仍然在滴濾的咖啡象徵著等待,而咖啡粉末就像是大地上的泥土一般攙雜著不同大小的顆粒——就如生活中的一切繁文縟節。

回歸自我的土壤

英國詩人珀西·比希·雪萊(Percy Bysshe Shelley)在「愛的哲學」(Love’s Philosophy)中,以對於自然景物的描寫,闡釋自身對於愛的渴求與想像:「你看高山親吻著碧空,波浪也互相擁抱;誰曾見花兒彼此不容:姊妹把弟兄輕蔑?陽光緊緊地擁抱大地,月光在吻著波浪:但這些接吻又有何益,要是你不肯吻我?」(See the mountains kiss high heaven/And the waves clasp one another; No sister-flower would be forgiven/If it disdained its brother; And the sunlight clasps the earth/And the moonbeams kiss the sea: What is all this sweet work worth/If thou kiss not me?)花朵和枝椏交織於「Untitled 7」及「Untitled 8」的畫面之中,嬌小的女孩亦徜徉在花瓣上。當中存在著一種旖旎的氛圍,在畫面內展示著一種赤裸的親密感。花瓣與人物的皮膚顏色接近,當中的關係就像是在唇上的接吻一般,在接觸的一刻把兩個不同的個體連結起來;就像是一顆種子在陽光和水分的餵養下,從土壤中長出了嫩綠的芽葉而開花。人們忘卻了在跟別人接吻的時候,同時也在親吻著自己。孤獨是一種回歸自我的狀態,讓人們選擇自己真正想要去做的事情。

李思汝(Afa Annfa)個展:「When Green Meets Red」

日期:即日至10月14日

時間:周一至周六(10:00—18:00)| 周日休息

地點:Août Gallery, Mar Mikhaël, Pharaon Street, Beirut, Lebanon

查詢

Août Gallery:https://www.instagram.com/aoutgallery/

JPS Gallery:https://jpsgallery.com/zh-hant/artist/afa-annfa/

Afa Annfa:https://www.instagram.com/afa_annfa/

