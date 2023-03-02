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在嫩芽掙破乾癟土壤的瞬間，它所看見的是間隔著縫隙的光線。生命中存在著幽暗的角落，相比奔走在日光大道的光線，漆黑天際裏的光點亦守候著人們發現。香港藝術家梁佩兒在本年一月於艺鵠書店舉辦個人展覽「Boundaries」，以一系列運用了礦物顏料的紙本作品，探討罅隙於社會上的象徵意義。

片段的細節

生活上的大小事情，都是由片段所組成。人們走在路上的時候，總是忽略了磚塊之間的縫隙——幽暗一隅醞釀著一些等待閃耀的人和事。梁佩兒在展覽的裝置部分，以空間的一面斷續的牆劃分了不同的敘事段落。其中的作品所描繪的是植物在不同的鐵網和縫隙間生存的景象，在靠近觀看的時候，留意到藝術家以繪畫工具，在線條以外的範圍把顏料刮去，從而勾勒在主題畫面之上的圖案。在一系列使用了礦物顏料和金箔的作品中，如「樹影」、「煙霞」及「它它（二）」等，觀賞者可以留意到一種閃爍的效果。梁佩兒在展覽的引言中形容磚頭縫間的小草是「世界第三方的語言」，她在作品中所繪畫的主體，或許不是植物的形態，而是其中所雕琢的旖旎細節。

縫隙與隙縫

在展覽中的一幅以大廈為描繪對象的作品「第三空間」，藝術家繪畫出樓層、樓梯及冷氣機等；以人造的建築和物件，區分著其他作品的主題。臺灣詩人夏宇在詩集「腹語術」中寫下：「從來沒有人發現的這扇門中鑲嵌／著的另一扇門在命定的時刻出現隙縫」，人類所築建的文明也曾經是從土壤間竄出的小草，只是人們在忙於栽種社會以後，卻遺忘了自己亦是一顆靜候發芽的種子。

參考文獻

夏宇（1991）。《腹語術》。台灣：唐山。







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