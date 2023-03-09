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「大家都說，飯就是要跟別人一起吃才好吃，但有時候跟別人一起吃，也不見得好吃。有時候自己一個人吃，好吃的東西還是一樣美味。」在剛推出的電影「我是千尋」中，由有村架純飾演的角色古澤綾剖述孤獨時的心境。

裝飾的食物

在與別人吃飯的時候，食物都只是一個配角。從來一場聚會，聊天才是主角。在初次約會的時候，都有著太多需要顧慮的事情：餐廳的氣氛、對待侍應的態度和自己的吃相，彷彿每一個動作都需要經過排練。在每一個話題以後，都要趕於接上新的話題——那是充滿焦慮的情景。從一個人進食時的速度和先後次序，已經可以透露他們的性格。雖然現在已經沒有講究餐桌禮儀，但是一個人如何對待侍應，也是可以瞭解到他們自身的修養。大聲呼喊或是打響指吸引侍應的注意，都是一些不尊重別人的做法。出現在初次約會的食物，都只是用作裝飾的用途。

別人的食物

在真正開始交往以後，食物偶爾可以成為主角。雙方的飲食習慣都是類近的還好，但若是遇上了習慣不一的對象，就可能會失去大多的樂趣。其中一方會嘗試遷就，來符合對方的喜好；在於菜式的選擇上，都需要考慮是否符合對方的口味。除了一個人的性格，飲食習慣其實亦同樣重要。若無法一起進食同一道菜式，就會失去分享感受的空間。在點餐時選擇同一樣的食物，雙方就可以表達對於菜式的感覺，或是烹飪手法上的分別。雖然此時的食物，其實還是以配角的身分出現——它成為了可以讓人討論的話題。當中所挑選的食物，還是需要考慮到雙方共同擁有的口味。當人們打開餐牌的時候，其實心中早已鎖定了自己喜歡吃的菜式，但是我們還需要禮貌地問對方：「不知道你覺得這一個菜好不好呢？」就像是在家中負責做飯的一位，都只是為著某一個人的口味去烹調菜式，忽略了自己真正喜愛的東西到底是甚麼。

自己的食物

在分手了以後，再沒有別人的存在——食物終於成為了主角。一個人走在街上的時候，可以不用理會別人的喜好，只跟隨著自己的口味來挑選。在送上了餐點以後，我們以自己的節奏來進食，才驀然發現之前都忘記了呼吸，只是把氣息專注於對話當中。此時的食物成為了主角，對象亦只有眼前的它。即使把一件食物形容到再仔細，其實亦無法把進食時的感受真正表達出來。在吃到好吃的菜式時，心裏就只是想著眼前的食物：「真的很好吃。」當真的深愛一個人的時候，我愛你就只是我愛你而已。







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