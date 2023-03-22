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在入境限制放寬了以後，這一年的Art Basel入場人數顯著增加，來自世界各地的收藏家及藝術愛好者都不願錯過這次藝術盛事。對比上年的藝廊參展數目，本年亦增加至177間藝廊，兩層的展廳亦相對可以容納一些較為大型的雕塑及裝置作品。展會將於本星期四（3月23日）開放予公眾欣賞，現在率先為各藝術愛好者挑選了三大矚目的藝廊（排名不分先後）：

安全口畫廊（Gallery EXIT） | 展區：1D01

主力支持香港藝術家的安全口畫廊，在本年展會中在帶來香港藝術家鄺詠君的全新油彩作品「日出｜晚安 IV」，延續了藝術家在2021年個展「日出｜晚安」中，以家中窗簾及窗外風景交疊的系列。鄺詠君亦為了本年即將於巴黎舉辦的個展作準備，在對於風景描繪的處理方式上，增添了一種對於思鄉的情懷。

DE SARTHE | 展區：1B09

DE SARTHE

早前與西九文化區合作的概念藝術家麥影彤二，以一系列名為「ART運降臨」的喜劇節目，講述把一名素人打造為藝術家的經歷。麥影彤二在此次展會中，延續了代表作《美好家園》的系列，以《玩偶庭院》為主題，透過邀請「淘寶」上的三位不同的畫家，繪畫在《模擬人生》裏創作的畫面。麥影彤二回溯小時候對於玩偶屋的記憶，並反思於現今紛繁的社會中，人們所渴望卻無法擁有的閒餘時間。

馬凌畫廊（Kiang Malingue） | 展區：1C11

馬凌畫廊帶來了香港藝術家楊學德的全新作品《中場休息》，承續了以幽默方式對於香港社會議題上的反思。藝術家以描繪水的不同形態，來呈現日常生活中的無常。同場亦展出他的近年作品，以迷幻的繪畫手法，回應城市歷史的多面性。

Art Basel 2023

地點：香港會議展覽中心（香港灣仔博覽道1號）



貴賓預展（只限獲邀請人士出席）

2023年3月21日（星期二）中午12時至晚上8時

2023年3月22日（星期三）中午12時至至晚上9時

2023年3月23日（星期四）中午12時至下午2時

2023年3月24日（星期五）中午12時至下午2時

2023年3月25日（星期六）上午11時至中午12時



公眾參觀

2023年3月23日 （星期四）下午2時至晚上8時

2023年3月24日（星期五）下午2時至晚上8時

2023年3月25日（星期六）中午12時至下午6時







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