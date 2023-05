加入最愛專欄 收藏文章

人生大概就是一段等待的過程,我們並不知道自己在守候甚麼,但就只是享受那一份不安的感覺而已。人們在社會中渴盼著一種烏托邦式的秩序,然而他們都忘卻了夢想與理想之間的分別。理性是被創造出來的,感性才是人類的本質——人們總是在避免成為人類。香港藝術家李欣儀在新藝潮畫廊舉辦個人展覽《序列》,以一系列描繪社會中不同場景的壓克力彩畫作及一件定格動畫作品,透現著人與都市於日常中的一種隱約的規律。

稍縱即逝的束縛

在畫廊入口左方的牆壁,擺放主要以樹木與身體部位為主體的畫作,其中糅合了車輛、樹木及人於畫面的作品《隧道外的等待》則作為敘事的承續。首兩幅繪畫樹木的畫作《行人路旁的綠植》及《行人路旁的樹》,以靜止的狀態呼應街道上的寂靜。第三幅的《高速旁的樹 I》勾勒了一個沒有臉孔的人偶在馬路旁蹣跚走過的姿態,接著的《風》則呈現大樹在西風吹拂下的動態,然後再回歸《高速旁的樹 II》裏的一份騷動過後的平靜。每當車子在路上駛過的時候,所伴隨的是一陣帶有塵土的強風;它的氣流縈繞著人們的身軀,稍縱即逝的束縛就如在印證因與果之間的定律。

《隧道外的等待》置於樹木與身體部位的畫作之間,佇立於平地上並不是本來屬於大自然的樹木,而是由人類所建造的車輛和欄柵。畫面中所展示的是傾斜的樹木與沒有空轉引擎的車輛,在角色與身分之間的互換,彷彿只有前者是活著的,後者則是處於彌留的狀態,甚或失去了想要前進的欲望。接著在以身體部位為主體的《人類的排序》、《足 II》及《足 I》中,所呈現的是對於肩膊以上及腳掌的描繪。有別於《高速旁的樹 I》的人偶,三幅作品裏的部位都充滿嫣紅的色澤,然而畫作中的人們卻身處在一個沒有陰影的空間內。在一片漆黑的環境中,我們都需要倚靠視覺以外的感官來行動。同樣騎師都需要為一些馬匹裝備眼罩,以讓牠們在競賽的時候,集中只往前方奔跑。人們在選擇中獲得自由,同時亦迷失於選擇之中。不論決定是正確與否,我們都必先學會失去。

思想的軀體

畫廊後方的範圍放置著兩張形成直角的黑白長椅,似是在對應《隧道外的等待》內的車輛,亦交織於前後方的兩幅畫作《夜晚的天橋》及《電梯與行人天橋》裏的縱橫交錯的建築。前者的畫面以橫向的行車天橋及平台作出劃分,並以縱向的柱子糅雜在其中,線條的分佈就如籠子般囚禁著車輛和人偶。後者以行人天橋和升降機作為主體,其中的人偶則以前行的姿態呈現,在兩者的畫作之間反映了動與靜的對比。《幾度空間》所展示的不再是室外的景象,而是閉錄電視內監察人們舉動的畫面。置於畫作之上的空調裏的扇葉,亦彷彿配合了閉錄電視的視角,於不同的角度進行監察。空調成為了閉錄電視,站在作品前的觀賞者亦被監察著。在欣賞一件藝術品的時候,只有思想是存在的,我們早已拋卻了軀體在思想之外。

回到了畫廊入口的右方,弧狀的空間擺放著一幅雙聯畫《牆壁上的倒影》及以畫作為背景的定格動畫。稍前的畫作都以平面的表現方式來繪畫,然而此兩件作品則集中展現光與影之間的對比。其中的樹木、建築物及水管都帶有一種通透與迷離感,並不如其他的畫作般以實色來描繪。這一張瀰漫著一縷微醺的曖昧感的畫作,或許象徵著人類感性的本質。當中若隱若現的水管,就如空中樓閣一般的慾望。

懦弱的理性

人們想要成為一個理性的個體,但卻不願意承認自己本來就是感性的。在社會上赤裸地顯露自己的情緒是一種懦弱,我們都被囑咐著需要隱藏自己真實的情感。這一種壓抑猶如囤積了雜物而導致淤塞的水管,終有著因為超出負荷而決堤的一天。英國哲學家湯瑪斯·摩爾(Thomas More)在著作《烏托邦》(Utopia)中寫下:「對於人們為了一顆微不足道的寶石所散發的光芒而雀躍不已的行為,居住在烏托邦裏的人民都會為之訝異,因為凡人本來就已經擁有觀賞太陽與繁星的權利。」(They marvel that any mortal can take pleasure in the dubious sparkle of a tiny little jewel or gemstone, when he has a star, or the sun itself, to look at it.)眼睛會隨著年月而衰退的原因,都只是為著回歸生命的原始狀態。儘管人們都不願意承認自己在享受一種曖昧不清的感覺,然而卻沒有人在期待破曉的時分。人們在起床時無法看清眼前的事物,因為我們還仍然被夢境所牽引著。在真正的理想國度裏,並沒有清晰的邊界。

李欣儀個展:《序列》

日期:即日至 2023 年 5 月 10 日

時間:12:00—19:00 (星期日、一休息)

地點:新藝潮畫廊 香港中環威靈頓街86-90號 通濟大廈201室

按此處查詢。

參考文獻

More, T. (2003). Utopia (R. M. Adams, Trans.) (1st ed., p. 63). Cambridge: Cambridge University Press.







