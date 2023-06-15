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尚未出生的胎兒是否會感到寂寞？在大腦還沒有形成的時候，他們已經開始出現吸吮手指的行為。人們在成長的過程中，會逐漸戒掉這一種習慣，繼而從其他外在的刺激以獲得安全感。我們沉浸在母親的子宮內，身上只是被糾結的臍帶所牽引著；我們想要適應一種可以讓自己倚賴的習慣，卻在尋找的過程中無由地成為了牽絆——擁抱是一種可以被感知的愛。澳洲藝術家帕翠西亞．皮奇尼尼（Patricia Piccinini）在大館的最新個人展覽「希望」（Hope）中，在粉紅色的展覽空間內，展出了她在2018年所創作的作品《情侶》（The Couple）。

擁抱自己

本來這一件作品在最初展出的時候是以露營車的內部作為背景，然而此次在香港的展出，才重新塑造為睡房和客廳的設計。當中空間的變換就像是胎兒在子宮內生活和嬰兒在出生以後的分別，雖然前者在母親的體內感受到一份溫暖，但是只有在剪斷了臍帶之後才可以知道溫暖的來源。或許這樣就是為甚麼我們還沒有人的模樣的時候，就開始吸吮手指——這是一種擁抱自己的行為。

皮奇尼尼受到瑪麗・雪萊（Mary Shelley）的著作《科學怪人》（Frankenstein）所啟發，在故事中所有人都懼怕著怪物，即使是親手創造他出來的醫生法蘭克斯坦亦排斥著他。怪物央求著他的製造者另為他創造一個同伴可以一起共度餘生，然而醫生卻扼殺了他僅有的希望。皮奇尼尼於是創作了《情侶》以設想科學怪人的伴侶的形象，並在此次展覽中為他構建了一個家庭。

握手的行為

當人們在擁抱的時候，會閉起眼睛屏蔽眼前的一切景觀，享受著一份超於視覺的安全感。我們到底有多久沒有靜靜地擁抱著，專注於對方的心跳和呼吸聲？我們把腦袋放空，不去作出任何思考的行為，只是著眼於這一種存在著溫度的感覺。當我們被理性主導了以後，擁抱卻開始變得奢侈。人們透過握手的行為，來拉遠人與人之間的距離。本來是用來吸吮的手，卻失去了擁抱的權利。

大館：「希望——帕翠西亞．皮奇尼尼」

日期：即日至9月3日

時間：周二至周日（11:00—19:00）| 周一休息

地點：大館 香港中環荷李活道10號

查詢及票務詳情：https://www.taikwun.hk/zh/programme/detail/hope-patricia-piccinini/1206







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