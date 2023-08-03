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無力感總會在夜深時分來襲。擾人的被單無由地纏結在腳踝之上，雙手卻鬆綁不了這一個無辜的死結。殘破的手指在平靜的時刻回復了知覺，悠然牽引著帶有皺褶的結踏上解脫的旅途。由主唱許瓊文及結他手張子慶組成的臺灣組合「好樂團」，即將在8月9日於香港西九文化區藝術公園的自由空間大盒舉行首場大型演唱會「在遊蕩的路上港好有你」，為每一位在人生道路上遊蕩的人開展一場治愈心靈的旅程。

棲身的方向

剛過去的六月為好樂團成立的八周年，他們在籌備去年推出的首張專輯《在遊蕩的路上學會寬容》的時候考慮到歌單的故事整體性，分別以「迷惘」、「用力」、「落空之後想要休息一下」及「找到新的方向」的四個階段，來劃分人們在迷失時所面對的不同心境。好樂團在初出道的時候亦經歷過一段遊蕩的時間，他們各自在理想與現實之間，找到一個平衡點來延續自己的創作。對於許瓊文及張子慶而言，曾經漂泊的他們來到了「找到新的方向」的階段。

許瓊文認為專輯中的〈棲身之地〉較為貼近自己開始到各地表演後的心情：「這首歌在講述我曾經一直想著往更外面的世界跑，總想著可以證明些甚麼。最後卻發現其實只是在尋找一個屬於自己的棲身之地，尋找著對自己的認同感。疫情解封後好樂團開始了比之前更加頻繁的演出行程，時常要離家個幾天。經歷了〈棲身之地〉這首歌的體悟後，我現在更能感受到每一次的出遠門，最後都還是會想回到那個屬於自己的家。心裏知道家的方向，是很踏實的。」在異地旅遊的時候，即使人們把行程臻於完美，但是在途上都會遇上小插曲——這些經歷卻因而成就了一份歸屬感。

張子慶則從專輯中挑選了〈送給你的〉代表現階段的心情：「不過一個人的現在是來自於過去的累積，而過去的歌曲也代表過去的心情，好比〈被愛灌溉長大的人〉描寫從對周遭防備到能夠開始練習付出的過程，也逐漸體會到不是每一個付出都該被回應，我們開始能不抱著期待去對周遭的人付出，覺得付出這件事情不需要太刻意，只要用自己習慣的方式去做就好了，如此一來才能在舒適長久。」在2015年出道的好樂團以創作曲〈我把我的青春給你〉吸引了一眾樂迷的目光，從而被投放了很多在於音樂上的期望。在經歷了創作上的掙扎以後，他們亦緩緩地找到屬於自己的節奏，而作出心態上的調整。

善良的人們

好樂團最近亦推出了〈送給你的〉的音樂錄像，其中許瓊文在歌詞中寫下：「用你習慣的方式／做個善良的人」然而一個人怎樣才是善良的？張子慶對於善良的定義是：「心存善念，並且以對方的角度為別人著想，不企圖從對方身上索取任何東西。」許瓊文則有著同樣的看法：「真心地願意替自己或替他人付諸行動，並且不刻意強調或是期待回饋。」善良都是需要發自內心的，這樣才會讓自己遇上一些珍惜自己的善良的人。

此次演唱會的標題為《在遊蕩的路上港好有你》，除了表示地點是在香港以外，同時在不同的發音上，亦可以被詮釋為「剛好有你」及「講好有你」。在「剛好」與「講好」之間，每一個人的相遇是早已注定了，還只是一種偶然與巧合呢？好樂團的成員都各自認為人們的相遇是一種偶然。張子慶為偶然的關係作出闡述：「我覺得人的相遇是一種偶然，但我們會從這些偶然中找到意義：發生美好的事情會感到溫暖，受傷的時候學會保護自己，當你看見有著同樣傷口的人，你將更能理解。即便最初只是巧合，但都能成為養分。」許瓊文則專注於每個人作出的選擇所成就的偶然：「我也覺得是偶然。我們在人生的旅途上會遇到很多選擇點，也因此每一種選擇會造就不同的結果，層層的結果疊加起來可能才會讓我們和一些人相遇。所以這樣的相遇才顯得難能可貴！」人的相遇都只是一種巧合，透過相識和相知的過程，從而掀開在其中蘊藏的赤裸情緒。

在遊蕩的路上港好有你

好樂團亦談論到此次在香港的演出亦會配合場地和觀眾，而在曲目的編排上作出調整：「除了考量每個演出地點的氛圍、演出性質外，也會在乎整個演唱會的起承轉合，是不是能夠讓觀眾們除了深入瞭解我們的作品外，也能感受到不同的情緒，並且在演出結束後滿足地回家。我們在練團的時候也會真的去試著說話看看、調整結尾的演奏方式，去模擬實際的情況。不過，一切都還是要到現場才能見真章！這也是做演出有趣的地方。」

對於香港的印象，張子慶亦有留意本地的音樂創作人：「在創作這條路上特別欣賞盧凱彤和黃偉文，記得第一次接觸到他們作品的時候是很驚喜的！對香港的印象是人很有條理和精明，做事情很牢靠。」許瓊文則回溯在剛開始撰寫自己的音樂的時候：「20-30歲開始接觸創作的時候，有注意到岑寧兒，有著溫暖的聲音和溫柔的詞曲，很喜歡！好幾年前有去過香港，覺得他們做事俐落快速！是一個有著豐富元素的地方，每一條巷弄都有值得觀察的小驚喜。」

此次的主辦單位「麥子」亦為了好樂團的演出，在留白Lifehouse推出了兩款分別名為〈淹沒我Drown〉及〈回到木星Side By Side〉的雞尾酒，取材自專輯《在遊蕩的路上學會寬容》的歌曲中的意象。前者以藍色主調及一定濃度的酒精呈現「然後在水底張開眼睛／你在上頭丟下石頭／浮浮沉沉」的無力感。後者則是以木系色調及茶作為無酒精雞尾酒的基底，讓人們在生活中找回一種屬於「學會面對困難／學會笑得燦爛」的安定感。

許瓊文在〈棲身之地〉的歌詞中娓娓道來：「我從來不想流浪／等待希望／習慣動盪／急著遠走的人啊／期盼有天能夠有個方向／找到／他讓我睡得安穩」即使一個人在旅途上體驗了不同的經歷，然而在某一個時刻，總會遇上讓自己想起家的事物 。在回家的道路上，牽引著自己是一份思念。存在著皺褶的被單，也曾等待回家的人。

好樂團香港演唱會2023：「在遊蕩的路上港好有你」

日期：8月9日

地點：西九文化區藝術公園自由空間大盒

查詢：https://www.instagram.com/musthahaha/







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