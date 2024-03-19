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判斷一個人到底是否虛偽的方法，只需要留意他們有否把真誠掛在嘴邊。我們總會在社交場合上遇到一些讓自己感到不安的人，他們並不是做了甚麼怪異的行為，而是在言談間太過正常了——這樣才顯得他們奇怪。對方雖然說著聽起來正面的話，但總是感覺到他們是有所保留的。一個真誠的人可以毫不保留地表達自己心中所想，讓對方感受到自己的情緒是真實的。

黑與白的星空

日本歌姬 MISIA 在剛過去的週末於九龍灣國際展貿中心 Star Hall 舉行「MISIA星空現場」系列的演唱會，舞台以簡約的設計為主，在場館內呈現夜空與繁星的視覺效果。MISIA 身穿白色長裙登場，在中段換上綴以紅線的藍色服裝配合抒情歌的演唱，最後則回歸白色主調的形象；其中在造型上的變換象徵著星光反覆閃爍的狀態，彷彿代表了歌手自身在愉悅和沉澱之間的心情交替。

MISIA 在中段演唱了日本電視劇《JIN-仁-》的主題曲〈再見你一次〉（逢いたくていま）及為了日本三一一大地震推出的〈朝著明天〉（明日へ）這兩首歌曲，前者的思念是屬於個人的、後者則是屬於群眾的。MISIA 在表演中把〈再見你一次〉的最後一句歌詞「我會一直想念你」（あなたを／想っている／ずっと）的尾音拉高，有別於錄音版本中沉靜的收結。同時在〈朝著明天〉的結尾部分，她選擇放下手上的咪高峰，直接從舞台往觀眾席大喊著最後一句歌詞：「朝著明天」（明日へ）。在沒有音響系統的協助下，她的歌聲還仍在整個場館內迴盪。

原始的音樂

當演唱會結束的時候，所有樂手都逐漸離開，只有她在不捨地在舞台上哽咽著表達自身對於音樂的熱愛，並跟觀眾揮手和鞠躬答謝。不論是在樂手、歌曲編排、視覺呈現及表演風格上，MISIA 完整地為觀眾帶來了一場圓滿而純粹的演唱會。MISIA 是一個把自己獻給音樂的匠人，純粹地呈現著音樂原始的模樣。當一個人坦誠地表達著自己的思想和熱忱，而不是他們特意塑造出來的形象，這樣才是成為人的第一步——看見一個人的內心是可貴的。

MISIA 星空現場音樂會Ⅻ Starry Night Fantasy

日期：2024年3月17日

地點：九龍灣國際展貿中心 STAR HALL 香港九龍灣展貿徑1號







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