Art & Living

夢囈之上 - 林靖風 Cyrus Lamprecht

加入最愛專欄　 收藏文章　

19/03/2024

日本歌姬MISIA香港演唱會：一個獻給音樂的匠人，純粹地呈現音樂原始的模樣

#音樂會 #MISIA #Art & Culture #日本歌姬 #MISIA香港演唱會 #日本歌姬MISIA

 

 

 

　　判斷一個人到底是否虛偽的方法，只需要留意他們有否把真誠掛在嘴邊。我們總會在社交場合上遇到一些讓自己感到不安的人，他們並不是做了甚麼怪異的行為，而是在言談間太過正常了——這樣才顯得他們奇怪。對方雖然說著聽起來正面的話，但總是感覺到他們是有所保留的。一個真誠的人可以毫不保留地表達自己心中所想，讓對方感受到自己的情緒是真實的。

 

黑與白的星空

 

 

　　日本歌姬 MISIA 在剛過去的週末於九龍灣國際展貿中心 Star Hall 舉行「MISIA星空現場」系列的演唱會，舞台以簡約的設計為主，在場館內呈現夜空與繁星的視覺效果。MISIA 身穿白色長裙登場，在中段換上綴以紅線的藍色服裝配合抒情歌的演唱，最後則回歸白色主調的形象；其中在造型上的變換象徵著星光反覆閃爍的狀態，彷彿代表了歌手自身在愉悅和沉澱之間的心情交替。

 

 

　　MISIA 在中段演唱了日本電視劇《JIN-仁-》的主題曲〈再見你一次〉（逢いたくていま）及為了日本三一一大地震推出的〈朝著明天〉（明日へ）這兩首歌曲，前者的思念是屬於個人的、後者則是屬於群眾的。MISIA 在表演中把〈再見你一次〉的最後一句歌詞「我會一直想念你」（あなたを／想っている／ずっと）的尾音拉高，有別於錄音版本中沉靜的收結。同時在〈朝著明天〉的結尾部分，她選擇放下手上的咪高峰，直接從舞台往觀眾席大喊著最後一句歌詞：「朝著明天」（明日へ）。在沒有音響系統的協助下，她的歌聲還仍在整個場館內迴盪。

 

原始的音樂

 

 

　　當演唱會結束的時候，所有樂手都逐漸離開，只有她在不捨地在舞台上哽咽著表達自身對於音樂的熱愛，並跟觀眾揮手和鞠躬答謝。不論是在樂手、歌曲編排、視覺呈現及表演風格上，MISIA 完整地為觀眾帶來了一場圓滿而純粹的演唱會。MISIA 是一個把自己獻給音樂的匠人，純粹地呈現著音樂原始的模樣。當一個人坦誠地表達著自己的思想和熱忱，而不是他們特意塑造出來的形象，這樣才是成為人的第一步——看見一個人的內心是可貴的。

 

MISIA 星空現場音樂會Ⅻ Starry Night Fantasy

日期：2024年3月17日

地點：九龍灣國際展貿中心 STAR HALL 香港九龍灣展貿徑1號

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

Immerse yourself in Arts Month
More On 夢囈之上
You May Also Like
#音樂會 #MISIA #Art & Culture #日本歌姬 #MISIA香港演唱會 #日本歌姬MISIA
More on Art & Living

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#北宋汝窯器#親密#Gym Come True
Art & Living Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
大國博弈
貨幣攻略
More
Share