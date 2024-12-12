江俊雅、香建峰聯展「克拉拉與橘貓貓」：好奇會否害死貓？

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哭泣和叫喊是人類第一件必須要做的事情，而小孩總是被賦予了這一種狂妄的權利。嬰兒若不大聲叫喊就會失去了生存的權利，但是若成人大聲叫喊就會失去生活的權利。藝術家江俊雅與香建峰在香港藝術學院藝廊帶來聯展「克拉拉與橘貓貓」，展覽概念取材自小說家石黑一雄的科幻作品《克拉拉與太陽》 ，透過一系列交織於文本與日常的作品，探討由生活小事所拼湊成的哲理。兩位藝術家彷彿就如小說中的太陽能機械人克拉拉般，為小孩裘西整理雜亂的思緒：「每次她完成一幅畫或是決定放棄，她都會把它們撕下來扔在半空中，任其落在地毯上，於是把這些畫紙整理成一疊就成了我的工作。」

三人與貓

展覽中畫作並沒有以統一的高度與距離擺放，沒有在牆上標示作品資訊的方式，讓整個展覽成為了一個連續的敘事過程，就像是克拉拉在店內觀察著各個型號的機械人的日常：「我想要提醒她注意補充太陽的養料，提醒她那有多麼重要，我也在想陽光是否容易照射到她的房間，可是蘿莎對此置若罔聞。我們還沒來得及搞清楚的時候，她就要被送到店裏後場了，在員工專用門掩上之前，我看到她回眸對我投以最後一次的微笑。」在展覽標題旁邊放置著江俊雅的《誰在閱讀克拉拉？》及香建峰的《妹妹》，兩幅主題迥異的作品為整個展覽作出點題作用，前者似是以《小婦人》的滑冰意外章節作為畫面設計，其中的三人俯望一本名為「克拉拉」的書籍，就如在回應結冰湖面上的破洞所隱藏的危機與未知；後者則以貓為主體同樣亦在盯視著左下方的位置，也許是在搜索那一本遺失了的書，從而開展一段為了好奇心而穿梭於城市與森林的旅程。

好奇害死誰

機械人克拉拉在故事的後段開始理解人的情緒：「在過去幾天裏，我的若干記憶開始莫名其妙地重疊在一起。比方說，太陽援助裘西的那個天色陰暗的早晨、摩根瀑布之旅，以及梵斯先生挑選的那家燈火熠熠的小餐館，一起湧上心頭，融成單一的場景。」好奇會否害死貓？吵架永遠都會吸引所有目光，那不只是聲音與語言之間的分別，人們在乎的是爭執的內容和結局。我們想要知道在別人的生活中所發生的事情，這一份好奇心比自己日常需要做的事情更為重要。或許日常的生活就是沒有甚麼特別事情發生，所以才會想去瞭解別人大喊的時刻——畢竟這是人類最原始的情緒。

江俊雅、香建峰聯展「克拉拉與橘貓貓」

日期：即日至 2025 年 2 月 8 日

時間：11:00—20:00 （星期一至六）

地點：香港藝術學院藝廊 香港灣仔港灣道2號香港藝術中心10樓

查詢：https://www.hkas.edu.hk/events-zh-hant/klara-and-the-orange-cat/?lang=zh-hant







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