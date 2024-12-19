黑山 Kathy Lam「摸布想自己賺罐罐 2」出版紀念展：感受被覆裹的溫暖感和貓帶來的療癒感

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新鮮出爐的麵包讓人感受到被和煦的空氣覆裹的溫暖，貓身上所散發出的氣味則會帶來一種療癒的感覺。插畫師黑山（Kathy Lam）推出了全新的漫畫作品《摸布想自己賺罐罐 2》，並於12月14日至1月5日期間在觀塘紙本分格實體店舉辦出版紀念展，其中展出了真跡原畫、鉛筆草稿集及與日本雕塑家舘岡孝合作的《戴炸蝦頭套的摸布》模型，同場亦販售各種周邊商品及以展覽空間為題材的漫畫《MOBU AND FRIENDS IN ZBFGHK》。

主角小貓摸布與同伴於麵包店裏遇見店長保羅：「摸布想起來了，上班時有聞同樣的味道。是全身都是麵包香味的人！」此次展覽仿照了故事中的麵包店作為空間設計，彷彿讓讀者置身於摸布的世界之中。黑山在創作花絮中提及設定不同場景的原因：「上一集《摸布》主要是在咖啡廳打工，為了令故事有多一點發揮空間，這集就讓他們外出吧！畫麵包店是因為貓咪有時候形狀好像吐司，而且也想畫貓躲在吐司中的畫面。音樂節是和朋友聊天而得到的靈感，摸布和貓咪們可以有新的工作內容，覺得這故事會很熱鬧就依這方向去構思了，而且我想畫貓無意中跑上舞台的故事。」

除了如麵包一般匍匐而列的原畫，黑山亦展出四幅摸布與麵包互動的作品，小貓彷彿成為了推銷員嘗試在店舖關門前賣出餘下的產品。曾經製作酸種麵包的麵團，它們每天都會產生氣泡，而需要透過餵食麵粉和水以維持活性。每一次看著麵團在發酵時膨脹的過程，總是認為它們是有著思想的。

在原畫及和鉛筆草稿中隨意繪製的線條，為當中的角色和場景增添了一份溫度。手繪中的赤裸與粗糙的質感是在印刷上無法比擬的，就像是摸布在製作麵包時親手添上自己掌印的一幕。從來麵包都不需要任何花紋和圖案作點綴，然而就是在製作時的細節，才可以讓購買的人感受到當中的溫度。人類的情感融入於黑山筆下的角色之中，讓我們回想起自己獨特的個性。

黑山 KATHY LAM《摸布想自己賺罐罐 2》出版紀念展

日期：即日至2025年1月5日

時間：14:00—20:00（星期一至六）、14:00—19:00（星期日）

地點：紙本分格實體店 觀塘敬業街65至67號 敬運工業大廈11樓A室

查詢：https://www.instagram.com/zbfghk/







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