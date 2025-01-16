梁佩兒個展「當我抬頭，它已不知去向」：不知道自己在甚麼時候已經忘記了

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患有心盲症的人無法在腦內聯想起任何圖像，雖然他們可以記起某一件事物的存在，但是卻不能明確地想像相關的模樣。許多人在失眠的時候，會以數綿羊的方式嘗試讓自己入睡，然而心盲症患者卻幻想不了羊隻躍過欄柵的景象，他們的腦海內甚或沒有羊群和欄柵的模樣 。人們總會存在著一種錯覺，認為自己可以記得所有曾經發生過的人和事；在街上偶遇同一個人的時候，他們喜躍地問道：「你還記得我嗎？」我們的腦袋卻變得空白了，不知道自己在甚麼時候已經忘記了。香港藝術家梁佩兒在灣仔富德樓一九九九藝術空間舉辦個人展覽「當我抬頭，它已不知去向」，以一系列的岩彩作品，剖析自身對於現實的感知與錯覺。

剝落的聖所

展覽空間就如聖所一般潔淨而明亮、寧謐而隔絕了一切紛擾似的，作品中出現的動物和植物也似是靜止的。藝術家在訪談中述說《羊群》是她為展覽繪畫的第一張作品：「它在呈現一群羊往著同一個方向跑動的狀態。我並沒有為牠們畫上頭部，而一些比較具象的東西如星星，都沒有放置在一個合理的位置。背景亦不是一個草原，雖然你會看到綠色的部分。」當靠近觀看作品的時候，會留意到在畫面上有一些斑駁的位置，而這一種效果是藝術家最初並沒有預料到的：「你會看見一些顏料剝落的位置，而最初我並沒有預料會掉落的，但是我覺得其中的效果很有趣。之前有一段時間去了敦煌，那裏的壁畫也有同樣的情況，我從中感覺到一種神秘的故事感——剝落的狀態是涉及第三者所造成的。」

紅色紅色紅色

梁佩兒認為自己在畫作中所使用的紅色，大概是不存在於現實世界之中的，就像是一種錯覺一般：「我喜歡這一種紅色，因為我認為它是曖昧的，而這一種的繪畫方法，也是一種曖昧的表現方式。」在談論這一些作品的時候，她並沒有明確說出繪畫每一張作品時的心理狀態，而是以「發生了很多事情」淡然帶過；透過作品裏所運用的顏色和質感，甚或是顏料的自然剝落，可以明瞭到眼前的畫面是一種無以名狀而不可言喻的狀態，但是那一種感覺是存在的。

「痕跡、潛意識、曖昧、錯覺、消失和光，都是我想表達的東西。有時候繪畫的過程其實是看不見的，完成了就是完成了，但是這一些痕跡是可以看見的。」梁佩兒想要在展覽中表達的，都是一些無法觸及的東西。它們在時間與空間之間，總是存在著一段距離，或許以後就再也無法回想起同樣的情景。人們都曾經嘗試跟自己的影子競賽，但是在枯葉掉落的瞬間，卻突然消失不見了。

梁佩兒個展「當我抬頭，它已不知去向」

日期：2025年1月3日至1月26日

時間：周五至周日（13:00—19:00）

地點：一九九九藝術空間 香港灣仔軒尼詩道365-367號 灣仔富德樓10樓365室

詳情：https://www.instagram.com/1999_artspace/







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