本地新晉藝術家群展「瀚瀚」：探討存在主義、記憶及轉變

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凝望著窗外的大樹，好像不曾看過它的葉子一片一片地落下。在風吹來的時候，一堆樹葉就會隨風散落——那一些還沒有準備死去的葉子會是怎樣的心情？那不是一場自然的死亡，或許它們還仍然想要活下去。窗上的光點在樹葉的葉脈上爬行，然後在破曉的時候如朝露般滑落。四位藝術家李昭⾠、梁凱喬、何明苡及何濼聰在SC Gallery帶來群展「瀚瀚」，以一系列取材於⽣態系統的作品，探討了存在主義、記憶及轉變等的主題。

在作品《The days》的畫面中，李昭⾠結合三個不同的回憶片段：瑞典留學時的湖邊風景、從博物館俯望的積雪及香港大館的聖誕樹，以此重塑著在畢業作品中所運用的技法：「第一次呈現雪的質感，是在畢業時候繪畫的作品《From window》之中，然後就再也沒有用過這一個技法，所以我想要在這件作品裏重新演繹。」她的作品總是呈現著夢境和回憶交織的氛圍：「此次作品是想要運用自身的幻想，以連繫觀眾的想像，就像是在不同空間遊走的感覺。」

作品《The Golden Spider Lily》為梁凱喬在路邊的發現：「早前在嘉道理農場的路邊，看見了一朵金色的彼岸花；雖然已經是半枯萎的狀態，但還仍然很美，所以我就把它畫了下來。」她在亞⿇畫布上刻畫朦朧的線條，透過在郊外遠足時的細膩觀察，勾勒出大自然的印記。糅合了陶藝與⽊⼯的何濼聰，在作品如《Wind Distortion》及《Sleeping Tree》等，探索⽊材與陶⼟的關係：「我的作品是在展示大自然的原始狀態，不去改變它是最好的。」

何明苡則結合了現代⽔墨畫和混合媒介，以不同⽣物的形態反思⽣命的重覆性。在作品《聖甲蟲》中，她描繪了主要以草食動物和雜食動物的糞便為食物的糞金龜，以呈現就如悲劇英雄西西弗斯所承受的殘酷命運：「動物一直都在尋找適宜居住的地方，為了找到那一個地方，牠們都是擁有很大能耐的。如果自己不離開而留在這裏，我可以做些甚麼呢？日常雖然都是枯燥的，但是我很相信這句話：『我希望我的希望是有希望的。』所以我就在這一些生物中，找到有趣的地方。」

來到洗手盆的位置，鏡子裏是一棵正在落葉的枯樹。霧氣還仍然籠罩於鏡前，有時候也會享受看著自己朦朧不清的輪廓，彷彿沒有樣子的感覺也不錯。看著鏡前霧化的身影，是否在印證其實每一個人也不斷在認識自己？在人造的鏡子裏，展覽標題逐漸由「瀚瀚」蛻變為「看看」。

群展「瀚瀚」

藝術家：李昭⾠、梁凱喬、何明苡及何濼聰

日期：2025年4月26日至5月30日

時間：周二至周六（11:30—18:30）

地點：SC Gallery 黃竹坑道53號英基工業中心1902室

查詢：https://scgallery.art/exhibition-list/group-exhibition-hon6-hon6/







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