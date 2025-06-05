電影《罪人們》：音樂是一種超越視覺的美

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電影《罪人們》（SINNERS）透過象徵著屬於魔鬼的藍調音樂和超自然現象，探討了種族、道德、宗教、金錢、性愛及權力等的人性議題。主角阿煙對結他手傳道仔說：「我認識很多音樂家，沒有一個是快樂的。」若是我要把不同種類的藝術創作排列先後次序，我會把音樂放在首位，緊接在後的是文學，最後才是美術。我的選擇大概是根據它們的可見與不可見性以作排序，越是不可見的作品，情緒就更能從中表達出來。

長久以來的美術作品都是依靠視覺來傳遞當中的主題，人們觀察作品上的筆觸、顏色、形狀和大小，來判斷自己到底是否喜歡眼前的藝術品。我們都需要一個整體的視覺體驗來進行思考，放在作品旁的文字是用來協助理解其中的內容。人們在欣賞一幅畫作的時候都會在問：「這一位畫家是根據著某一件物件來畫的嗎？」「那只是他當刻的情緒表達。」觀賞者經常會在作品裏，找出他們幻想中的形象，然後再加以論述。他們都需要一些可以看見的東西，來讓自己進行聯想。

在欣賞一件藝術品的時候，人們早已略過了欣賞的過程，直接就到達了聯想的部分──視覺上所賦予的東西讓我們放棄了感受。美術是一種直接的聯想，從中亦因而失去了感受的空間。文學則是介乎於美術與音樂之間，它同時擁有可見與不可見的元素。人們可以在字句中看見畫面，先透過感受以後，才達到聯想的階段。我們在句子裏挑選幾個關鍵字詞，再於腦海中把它們連結起來，組合為一個情景。

文學在於美術之上是因為當中的不可見性，從沒有可見的質感創造出一個情節；當中所運用的想像力，成為了一種間接感受到的美。美術是一種直接的表達、文學是一種間接的表達，音樂則是一種超越視覺的美。當人們閉起雙眼聆聽音樂，耳膜的顫動似是把這一種不可見的美具象化。音樂成為了一個蠶蛹，從頭部縈繞到整個身軀。電影中的角色沒有一個是快樂的，各自都承受著沉重的罪孽。不論是在主題、配樂、視覺元素、對白及節奏上，《罪人們》都呈現了一個完整的敘事方式。

《罪人們》（SINNERS）

上映日期：2025年6月12日







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