電影《我生如是繼續》及《小婦人尋夫記》—— 生命是一場至死方休的儀式

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在德國作家赫塞的小說《流浪者之歌》中，悉達多對葛溫達訴說「追尋」的道理：「尋求之人，很容易眼中只見追尋之物，卻不能察覺自己無能接納任何東西，因為他只想著所追尋的，因為他有個目標，受目標所制。有求即有所標的。」《我生如是繼續》（I'm Still Here）及《小婦人尋夫記》（Shambhala）自透過人道精神和宗教信仰的形式，刻畫了一段在逆境中追尋的過程。

《我生如是繼續》在前段細緻地刻畫了主角Eunice與家人的各種快樂回憶，在丈夫Rubens被軍方帶走以後，所有角色都沒有戲劇化地表達自己的悲憤，嘗試如常地過每一天的生活，潛藏的情緒一直如機器內的齒輪般不斷重複攪動。電影中以不同的家庭照片和錄像推動情節，即使在最為艱苦的時候，片段中的每一個人都是充滿著笑容的。在拿到了父親的死亡證以後，Marcelo被姊姊問及：「你甚麼時候埋葬他的？」雖然所有記憶到最後都會消失，但是照片、音樂和文字就是人曾經存在過的證明——生命是一場至死方休的儀式。

《小婦人尋夫記》的主角佩瑪對前來道別的朗老師說：「我們終歸要走上自己的旅程。」佩瑪懷著孩子穿越喜馬拉雅山脈，為了向丈夫證明自己對於外遇指控的清白，在途中亦踏上了尋找自我的旅程。透過在故事中反覆出現的習俗和儀式，反映出一個人對於信仰的堅定。

在擁有了一個目標以後，我們就會如遮蔽眼睛兩側的馬匹一樣，只顧往著前方不斷奔跑，並沒有理會周遭所帶來的傷害。這一種存在著目的性的做法，讓人們忽略了許多可以真正瞭解自己的機會，因為我們所追逐的永遠只是屬於外在的事物。

《我生如是繼續》

上映日期：2025年6月19日

《小婦人尋夫記》

上映日期：2025年7月17日







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