《電影多啦A夢：大雄之繪畫世界物語》：大雄筆下的塗鴉，是對多啦A夢的愛

總是認為《多啦A夢》的大長篇電影就如《戇豆先生》一般，還是短篇故事的節奏比較適合情節的推進。除了小時候會一直重溫早期的《大雄的恐龍》、《大雄的魔界大冒險》及《大雄與銀河超特急列車》以外，直到最近才被剛上映的《大雄之繪畫世界物語》的題材和好評所吸引。

電影以畫中世界的冒險為主題，大雄與多啦A夢等人在十三世紀的歐洲，嘗試拯救即將滅亡的雅托利亞公國。劇情的敘事方式完整地呈現了「契訶夫之槍」的概念，每一個角色和道具的出現，都在之後的情節中發揮重要作用，細膩地塑造了角色的技能及心理轉變，所有曾經在稍早出現的元素，都有著推進劇情的功能。

劇情主要講述正邪之間的對決，但在其中亦探討一件作品的藝術性——拯救了整個國家的是大雄憑著記憶所畫下、擁有笨拙形象的多啦A夢。即使大雄的畫作被專家批評為「中世紀的塗鴉」，但是大雄的爸爸卻無法同意這樣的看法：「就連多啦A夢也感到失望，但是爸爸忽然笑起來。『啊哈哈，他們真沒眼光。』『咦？』大雄坐起來，聽爸爸說話。『這是一幅好畫啊。你確實能感覺到，作畫的人全心全意地畫出他喜歡的東西。』大雄臉上露出燦爛的笑容，抓起鉛筆，繼續畫爸爸。」一件好的藝術品，需要結合技術上的磨練，並赤裸地呈現創作者的內心。如果一件藝術作品是成功的，從來就不需要藝術家來去解釋一切，因為作品本身就可以讓觀賞者感受到其中的意義。

藝術作品永遠需要以真實的情緒作為根基，人們可以輕易分辨一個故事是否真實。大人會被小孩繪畫的作品所感動，是因為孩子把內心所想無遺地描繪了出來：「大雄馬上理解了笨拙多啦A夢那笨拙的話。不知道是因為大雄太喜歡多啦A夢，還是因為這是大雄筆下的繪畫世界。可以肯定的是，這裏充滿了他對多啦A夢的愛。」現今的科技和技術已經逐漸趨於細緻，我們所需要的是一些赤裸、狂妄和脆弱的情緒——只是美麗的東西已經太多了。

《電影多啦A夢：大雄之繪畫世界物語》

上映日期：2025年7月24日

