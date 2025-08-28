柯泯薰香港演唱會「Just Us」專訪：「因為聽眾的聆聽，讓我知道思念是最強大的力量」

加入最愛專欄 收藏文章

臺灣歌手柯泯薰在新歌〈這個夏季最後一天〉寫著：「走在夏秋交界的軌道上／就在天與海交界的海平面／就在這個夏季最後一天／就在這個夏季最後一天／一定會遇見你／一定會遇見你／我終於遇見你／遇見悠悠閒」，彷彿在呼應她將於初秋9月13日，在Lost Stars Livehouse帶來的香港專場演唱會「Just Us」。

談論到演唱會的主題，她笑說其中的靈感其實很單純：「主題靈感源自非常簡單的想法，『Heart to Heart』，也源自於我手臂上的紋身：『Just Us』。此次特別邀來DÉ DÉ MOUSE、山本晃紀和小樂，因為他們是這幾年一起玩音樂的重要夥伴，希望能將『Heart to Heart』的音樂，直接地分享給聽眾，以現場音樂呈現，與聽眾連結。」這場演出將集合清新民謠到迷幻搖滾的曲風，以全新的編制呈現柯泯薰的音樂世界。

〈這個夏季最後一天〉的誕生則源於一段艱辛的時光：「起初寫下這首歌時，是在台北的分租雅房裏，當時的生活狀態是艱辛的，在種種生存壓力下，同時兼職好幾份工作，在快喘不過氣的時候，我會想起幾年前，與海洋約定好了，要記得放慢呼吸，要記得回到海裏游泳。」

柯泯薰表示經歷數個夏天，儘管生活還沒有如她所期盼般完全穩定，但是在音樂與文字的創作中，她逐步透過作品找到支持自己的力量：「更或者是說，因為聽眾的聆聽，讓我知道思念是最強大的力量，因此邀請聽眾參與聲音實驗計畫。」在這一首新作中，她融合了都市環境與人聲元素的聲音設計，並於歌曲結尾匯集了來自世界各地聽眾的錄音：「在一把白色吉他響孔裏，一同講出思念的話語，我再將聲音做混音設計，希望此首歌的傳遞，讓心與心連結，能安心在音樂裏想著愛著的人。」

柯泯薰香港專場演唱會「Just Us」

日期：2025年09月13日（周六）

時間：晚上9時30分

地點：Lost Stars Livehouse Bar & Eatery 尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓222A號鋪

查詢：www.ticketflap.com/misike







