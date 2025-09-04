電影《8號出口》：真正的地獄在於不去選擇的時候

加入最愛專欄 收藏文章

法國作曲家拉威爾的舞曲〈波麗露〉貫穿電影《8號出口》的敘事結構，不動與重複的節奏牽引著故事中迷路的男子，在漠不關心的日常生活中，反覆重拾又放下一直存在的包袱。急功近利的人只會緊握公事包，不擇手段地往致命的目標前進；一時迷失的人則會調整呼吸、放下身上的背包，坦然依隨自己的意願緩步前行。

《8號出口》的迷離通道是一個帶有疏離感的空間，就如故事中的主角「迷路的男子」；他不僅是在實際意義上迷路，同時亦在心理層面上迷失。通道內出現了由荷蘭藝術家Maurits Escher所創作的「Möbius Strip」系列展覽海報，與橫放數字「8」的無限符號，同樣象徵著空間中的反覆輪迴。通道內的考驗，就像每一個人在生命中突然感知到的存在危機，必須通過一連串的考驗，重新審視自己曾經作出的所有決定。迷路的男子在電話異象裏對剛懷孕的前度女友說：「我不停兜兜轉轉，出不來。」他所尋覓的不只是鐵路的出口，還有人生中的新一章。

怪異的月光

這一個由步行模擬器遊戲改編而成的劇本，除了重塑場景中的怪異與驚悚感，還延伸為帶有哲理與象徵意味的故事。在電影配樂上，以不同古典樂曲引領敘事節奏：從拉威爾的〈波麗露〉，到德布西的〈月光〉，以及後來的交響樂曲，最後再回到開端的旋律作首尾呼應；其中快慢交替的節奏，象徵人生中不同的階段。

在最後主角選擇犧牲自己，拯救未來的孩子，就像聖經中神要求亞伯拉罕獻祭兒子以撒的故事。他願意珍惜並依隨自己的意願而行：從最初在背包裏不停尋找哮喘藥，到最後能調整自己的呼吸；放下背包重新出發，迎向屬於自己的另一個階段。本來的猶豫不決與漠不關心，已經蛻變為一種清晰而真實的意義。

回不去的人

另一位手執公事包、頭頂早已光禿的上班族角色「行走的男人」，同樣在這一條通道中迷路，他的唯一目標就是下班後與孩子見面。在重複乏味的人生裏，他只渴望在日常的壓抑中得到片刻的喘息。即使知道自己應該走往正確的方向，卻早已沒有回頭的可能；只可以繼續往前，直到踏入一個無法挽回的國度。「行走的男人」（The Walking Man）的命名，源自開首介紹「地獄」時的四個英文字母「HELL」——真正的地獄在於不去選擇的時候。

電影《8號出口》

上映日期：2025年9月4日







