藝術家馬綺敏個展「◯◯」：「我在這一次的展覽中，成為了一個送禮物的人」

「◯◯」就如未被填寫的空格，一個守候觀賞者自行命名的符號。藝術家馬綺敏將這一個常見於日本語境的記號，嘗試把人為的痕跡與行為串連起來。自日常物件中自製顏料，以脆弱的宣紙或堅韌的畫布為媒介，她的繪畫帶有一種試探性的敏感。這一次她以展覽為一份禮物。觀賞者在兩層的空間中遊走，親手拆解及重組屬於自己的體驗，帶走一份無形而獨特的感受：「我希望這個展覽可以送給觀賞者一個想法與一個問題，就像一份禮物一樣：從下層『打開』禮物，到上層『回想』時，就像是一種把它重新組織起來的過程，思考自己帶走了怎樣的一份禮物。我在這一次的展覽中，成為了一個送禮物的人。」

馬綺敏把展覽視為一份可以被打開的禮物，邀請觀眾在移動及觀看中，築建屬於自己的理解：「兩層的展覽空間也各有不同。上層以從禮物盒中取出的珠子為核心，原因是我期待當下層那一份禮物被打開時，觀賞者就會明白盒內的禮物是甚麼。同時我亦期望人們在觀賞時，能夠透過行走來串連整個展覽的象徵意義，就像接受一份禮物一般——這一份禮物是寄望能帶給人們感受與思考。每一件作品的尺寸都與原來的物件不一樣，我沒有畫出1:1比例的物件，是希望觀賞者可以自行決定作品的模樣；我相信每個人心目中的形狀都不一樣，因為禮物本來就是獨一無二的。」

在藝術家的創作理念中，作品已不再受限於原本的形態，而是被賦予多重的意義。畫中的珠子不再只是裝飾性的配角或附於手鍊、項鍊的存在；當它被放上畫布的時候，也就獲得了主體的地位，成為了意義的焦點——探索著主角與配角之間的關係。馬綺敏的作品一直以紙為主要媒介，她特別喜愛使用蟬衣宣紙來作畫。對她而言，每一件東西都脆弱而易碎，即便是身邊那些看似堅硬的事物也不例外。她認為自己是一個易於摔破東西的人，因此在這樣的狀態下，更能體會到珍惜的重要；而在繪畫的過程中，她也因此變得份外小心。

藝術家闡述了在作品《拿取》中，用上麻布來創作的原因：「首飾盒本來就是堅固的，但它同時帶有一種毛絨絨的質感，其堅韌程度就像布一般，不會容易弄破，從而給了我一種溫暖的感覺。於是我便選擇了以畫布來進行創作。我亦嘗試用一些岩彩作畫，思考它如何融入畫布，讓整幅畫呈現出一種較為實驗性的感覺——其實我的作品一直都是實驗性的。」在馬綺敏的創作中體現出一種柔韌而敏銳的思考，以脆弱的材料與堅固的象徵，探索著人類行為與情感記憶之間的關係。

馬綺敏個展：「◯◯」

日期：7/8/2025 - 17/8/2025

時間：12:00 - 19:00

地址 : 九龍深水埗大南街202號地舖 Parallel Space

藝術家：https://www.instagram.com/amov_/







