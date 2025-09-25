電影《白日夢接夢》：愛情在人們停止追逐的一刻悄然來臨

加入最愛專欄 收藏文章

愛情在人們停止追逐的一刻悄然來臨。自小我們被教導著，只要努力就能獲得想要的東西。在工作上或許如此，但是在人與人之間的關係中，卻不能使用同樣的模式。因為在追求的過程中，我們會逐漸迷失自我，試圖為對方塑造另一個性格來討好，認為遷就與犧牲是必然的。彷彿為了對方就可以讓自己變得卑微，逐漸把真正的自我隱藏起來。每一次的犧牲雖然能讓對方感到愉悅，卻無法令自己感到滿足。

問題不在於表達愛的方式錯誤，而是雙方表達的方式本就不同。雙方都沒有錯，只是大家合不來。喜歡與不喜歡本身並沒有對錯，只是「願意奉獻」的人需要剛好遇上「願意接受」的人，而這一種契合無法強求。就像是在電影《白日夢接夢》（A Big Bold Beautiful Journey）裏的主角大衛（哥連費路飾）在到達租車公司時，必須依照對講機的指示，在鈴聲響起半拍之後才能開門；若時機錯誤，就只能不斷重來。

大衛遇見莎拉（瑪歌羅比飾）以後坦然對她說：「我很久沒有覺得誰值得追求了。」在長大以後，也不是沒有遇過讓自己心動的人，但經歷一次又一次的失敗以後，會覺得自己真的累了。總覺得結局必然是分手，那為何還要開始？即使心動也清楚結局不會理想。即使喜歡對方，也會撒謊說自己沒有感覺；又或是像主角假裝自己不會跳舞，正如《秋天的童話》裏所說的：「妳知道的，戀愛一次，就會元氣大傷。」反正自己一個人，也能活得不錯。

直到某一天遇上了一個人，展開了一場沒有任何目的性的對話，卻發現彼此越來越投契，那一份心動逐漸甦醒。但總是告訴自己：已經追逐那麼久，不會再有期望了。可是在相處的日子裏，才發現原來在不再等待的時候，那一位靈魂伴侶就在絕望邊緣出現。

經過無數個輾轉反側的晚上，強烈的心動感覺牽動了自己，過去的牽絆也逐漸釐清；就像本來已經傷痕纍纍的莎拉說出：「你值得我冒險。」最後的勇氣改變了一生，從而展開一場華麗的冒險，並發現自己原來一直追尋的，只是虛構的形象。發現自己混淆了「滿足」與「快樂」的次序：只要滿足於對方的存在，快樂自然隨之而來；若盲目追逐快樂，只會讓人渴望更多，永遠不滿於當下。

「我想我們能讓彼此滿足。」莎拉向大衛作出純樸的告白。約會的行程從來不是最重要的，真正重要的是陪伴與共同經歷的時光。大人總是調亂了先後次序，只因急於得到成果。當遇見對的人，時間總是不足的。

電影《白日夢接夢》

上映日期：2025年9月18日







