張正寧、支皓霆及江玉儀群展「Wander From Home」：怎樣才算自己的家？

加入最愛專欄 收藏文章

擁有屬於自己的物件，是否就等同擁有一個家？客廳內的物件從來不是屬於自己的。三位香港藝術家張正寧、支皓霆及江玉儀在Contemporary by Angela Li帶來群展「Wander From Home」，以各自對「家」的定義，探討時間、變遷及記憶等主題。

張正寧以自幼對收藏玩具和文學的熱情，作為創作上的靈感來源；透過卡通角色與虛構遊樂空間，重新詮釋廣彩的傳統語言。《Brontë Sisters》以勃朗特三姊妹的小說，如《咆哮山莊》及《簡·愛》等的情節，構成獨特的敘事場景。支皓霆在作品《Dynamic Polarization》中，以雷電的瞬間象徵時間流動，並運用樹脂凝結於畫布之上。江玉儀則延續以圓形畫布探討時間輪迴，並以草木為題材延伸出真實與虛擬之間的朦朧景象；作品《接近無限溫暖的藍》以同名電影命名，把湖上鴨子船與真實鴨子置於同一空間內，彷彿描繪一段關係中的浪漫化想像。

《咆哮山莊》中的凱薩琳．恩蕭在遵從社會規範與忠於自我之間掙扎「我只是想說天堂不像是我的家，我為了回到凡世而哭得心碎。天使們因為憤怒，把我驅逐到咆哮山莊上的那一片荒原中央，我喜極而泣在那裏醒來。這正好解釋了我的秘密，也解釋了另一個秘密。我嫁給埃德加．林頓，就像我沒有必要上天堂一段。要不是天堂裏的惡人把希斯克利夫弄得這般墮落，我也不會作出這一個決定。」人到底有甚麼可以依靠？即使牆上的畫作也只是靠一根鐵線懸掛在空中，但人們既不是那根鐵線，也不是那幅畫作。商業化的社會希望我們擁有一座房子，而不是一個家；不管這一種做法是否一個明智的選擇，即使人們已經失去了溫度與感性，他們至少仍然擁有一件冷冰的物件可以依附。

張正寧、支皓霆及江玉儀群展：「Wander From Home」

日期：2025年9月18日至10月18日

地點：Contemporary by Angela Li 香港上環荷李活道248號地下







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好