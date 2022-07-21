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7月18日，對梅迷來說，永遠難忘，今年尤甚，因為標誌著梅艷芳入行40週年紀念，前一夜電影《梅艷芳》在第40屆香港電影金像獎頒獎禮中大放異彩，蟬聯五個獎項，包括最佳女配角、最佳新演員、最佳服裝造型設計、最佳音響效果及最佳視覺效果，實在別具意義，可喜可賀。

與此同時，從7月18日開始至24日，梅艷芳歌迷組織「芳心薈」以《一切從新秀開始——梅艷芳海報展》繼續替大南天梯暖場之餘，同時與「電影雙週刊」合作，為紀念梅艷芳出道四十週年印刷出版《梅艷芳、海報集》修訂版，熱切記念梅姐留下來的聲影蹤跡及情懷。

芳心薈於2007年成立，曾鼎力籌劃支持由著名雕塑家曹崇恩鑄造高達兩米的銅像《香港女兒－梅艷芳》，於2014年7月18日豎立在星光大道上，底座刻有劉德華題寫的「香港女兒梅艷芳」幾字；於2018年也協力製作梅艷芳逝世15周年紀念電影《拾芳》，對宣揚梅艷芳捨己助人的香港女兒精神可謂不遺餘力。

安樂電影公司借出王丹妮在《梅艷芳》電影中扮演梅艷芳參加新秀時所穿著的黃金戰衣戲服作這次展覽海報展覽開幕前，芳心薈邀請了梅艷芳入行前認識的好姊妹Ann講talk分享舊事。她倆因西城秀樹結緣，並一起跟團去日本為偶像打氣，一起買頭巾、度口號、集齊隊形在武道館大大力支持偶像，並透露梅艷芳參加新秀前準備這件黃金戰衣的趣事，更告訴大家她對這戰衣當時的看法：「我話咁似哪叱嘅！？」

自1982年7月18日 新秀奪冠開始，梅艷芳合共錄製了28張個人唱片；共舉行了292場香港及世界巡迴演唱會；1994年，更成為首位本地女歌手擁有在全球唱片銷量突破1,000萬張的成績。梅艷芳曾參與拍攝四十套電影，角色也百變，宜男宜女，可柔可剛，宜古宜今，其中憑著電影《胭脂扣》奪得4料影后，每一張珍貴的海報，蘊藏了梅姐努力不懈的專業精神。

有興趣不妨留意7月23日（星期六），芳心薈臉書直播有【一切從新秀開始】の走上天梯說故事之海報導賞遊，由1992年開始收藏香港電影海報，收藏超過5000張電影海報的海報收藏家林家樂先生介紹，細談每一張海報背後，均記錄了每一部電影的精彩，也記錄著香港文化發展，從海報中牽引出更多故事。

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