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香港‧寶‧藏 - Alex Lai

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10/08/2022

戰亂有時，重光有時：翻開《香港老美》系列，隨著作者細探香港的動人歷史與小故事

#歷史建築 #歷史 #Art & Culture #天星小輪 #香港歷史 #香港故事 #香港老美 #點滴

　　每年8月，也是紀念香港重光之時，對上一兩代香港人來說仍然深刻難忘，因是紀念盟軍在二次大戰擊敗日本取得勝利，結束長達三年零八個月的香港日佔時期。紀念日更曾為香港公眾假期之一，定於每年8月最後的星期一及之前的星期六，讓我們好好記念戰時艱苦歲月。

 

　　假期現在雖已取消，但永誌難忘，對我來說，也許包括因先父曾參與二次世界大戰時香港保衛戰（Battle of Hong Kong）義勇防衞軍的關係，他在戰役中因槍傷而住院三個月，所以對那段歷史，除了不惜腰間錢修復他留下來關於香港保衞戰的舊書（這個請容我擇日再談），我總會伺機補遺。

 

先父留下來的相片，記錄他「參軍」保衞香港的事蹟。

關於香港保衞戰的一本書

 

　　香港保衞戰是二次大戰期間，日本發動太平洋戰爭的首天，1941年12月8日清晨，亦即日軍偷襲珍珠港約6小時後，入侵英屬香港的一場戰役，並在12月10日攻破醉酒灣防線，12月13日佔領九龍半島，到五日後，12月18日晚上登陸香港島，然後12月25日「黑色聖誕」香港三軍總司令總督楊慕琦向日軍投降。

 

 

早前翻《老兵不死》，除了補遺，也從華籍英兵的角度，記錄華洋軍人一百多年來的歷史，代表香港「華洋雜處」的一面存照。

香港大學這座以港大校長及皇家香港防衞軍司令賴廉士命名的賴廉士體育中心（Lindsay Ride Sports Centre; 1963）於2020年決定拆卸重建。

 

　　上周偶然在Asia Society（亞洲協會香港中心）的講座裏，聽到《香港老美》作者黃慶雄（Simpson）分享並重溫這段戰役，勾起家族記憶中這塊歷史碎片。

 

 

　　原是旅遊叢書主編的Simpson，因為疫情，公司瀕臨結業邊緣，唯有用最少資源救公司助同事脫困，兼辦編撰、攝影、排版，轉向尋覓昔日香港足跡，出版第一冊《香港老美》，記錄舊香港的美學印記，帶讀者認識的老香港建築。豈料反應奇佳，遂再下一城，今年出版第二冊，走訪多幢戰時前後建成的舊樓，搜索隱沒其中的佚事，包括天星小輪香港保衛戰時之最後小輪，以及Ms. Luba Skvorzov 戰時勇救米高嘉道理爵士的故事。

 

 

　　說起天星小輪，它實屬香港獨有的浪漫風景，更曾被國家地理旅遊雜誌選為「人生50個必到景點」 ——1870年代由印度富商 Dorabjee Naorojee Mithaiwala 創立九龍渡海小輪公司，當時乘坐小輪往返尖沙咀和中環每班需候40分鐘，票價5仙。1898年，公司被九龍倉集團收購，改名「天星小輪公司」，然後經歷了1906年極具破壞性的丙午風災、尖沙咀火車站落成等事件，到二戰時停止營運三年零八個月前的「最後小輪」。

 

 

　　乘搭這班「最後小輪」，前提是日軍正式攻打香港後第二天，大破醉酒灣至西貢的防線，並不斷轟炸九龍，低空掃射九龍的道路。除了小撮人有先見之明早早逃到香港島，大部分人到日軍不停空襲九龍後才如夢初醒，霎時慌忙湧到尖沙咀天星碼頭要渡船過（當年仍寬闊的）維多利亞港到彼岸的香港島避難。

 

 

　　此時，由英軍管制的天星小輪在中環碼頭放沉兩艘小輪，政府亦實施渡海管制，每人須到YMCA登記領證方可乘小輪到香港島，加上碼頭出現日軍便衣偽隊與九龍爛仔及印籍Punjabs軍團駁火，讓情況大趨緊張，也讓原已抵中環碼頭的三位人士，包括天星小輪資深工程監督Mr. Mackenzie、水警沙展Mr. Wheeler與探長Mr. Whant，擔心九龍仍有人走避不及，連同另外五位乘客（包括兩位護士Ms. Holland和Ms. Sando）一起隨小輪折返九龍「救人」。

 

　　可惜，Simpson據後來翻查資料，Ms. Holland因中流彈入院而最終不治；可幸是，這一趟「最後小輪」拯救了約50人，包括碼頭旁守護民眾的Punjabs及其他守軍士兵，還有被米高嘉道理爵士（Sir Michael Kadoorie）父親羅蘭士嘉道理勳爵（Baron Kadoorie）從半島酒店護送到「最後小輪」上的艾利嘉道理爵士(Sir Elly Kadoorie）。

 

　　登船後，他們仍與岸上日軍駁火，可想而知，情況險峻，對碼頭、船隻亦造成不少破壞，就算1945年8月重光，天星小輪也要待至翌年二月才能正式復航。

 

 

　　Simpson分享的不只是香港歷史中的某些小故事，還透過故事的爬梳，體會到他如何用心做資料搜集，保存珍藏關於這個城巿的「老」與「美」，當中歷史點滴，在城市復原及還原真相的過程，且對默默守護並付出過的人投以一顆感恩的心。

 

 

 

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