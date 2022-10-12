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上期談羅文，意猶未盡，順道整理一堆絕版唱片，繼續看看閃現過香港樂壇的星火。是否值得收藏，得看只滿足於主流，抑或也喜從側面看全面，正如留意到香港音樂人Alan Kwan獲今年台灣金曲獎演奏類最佳專輯製作人獎，與2016年成立的新派室樂組合「海島小輪」（Sea Island & Ferry）。音樂寶藏何其多，能列入「邊緣」、「被遺忘」系列，一般有很多主動及被動原因，正如，新生代或許以為紥根內地的王菲從沒在香港發展過。但是，牽動過人心，就是有意思的音樂，說不定帶來某種生命啟示。

羅文的音樂事業上，曾出現過豹小子，一起跳唱camp到暈的《乜都拗》。豹小子由甘子暉 和Marco 組成，甘子暉92年跟永高創意簽約，與蔣志光等合唱《舊朋友》，也有推出個人唱片《換季情人》；外表像壞孩子的Marco則拍過林憶蓮《激情》《灰色》MV。

現已消聲匿跡的「一碟歌手」麥偉豪，在1989年出道，外型和唱腔有人說像李克勤，唱過《走過天安門》與《還是算了吧》，跟同期樂壇新人的關淑怡、王傑、蘇永康、黃翊等，命運迥異。

香港Band Sound的光輝日子，除了Beyond、太極、凡風、City Beat、浮世繪，還有1992年由謝昭光(Eric Tse)與何劍鳴(Raymond Ho)組成的石頭樂隊，據聞他倆來自草根階層，但有專業水準，1993年推出首張細碟《赤道飛鷹》，1996年改名ER組合，後來消聲匿跡，到兩年前重新演繹《別放棄》，鼓勵抗疫。

演而優則唱的，有劉德華、梁朝偉、周潤發甚至梁家輝，但邱龍這比較陌生的名字，來自香港舞蹈團，當過電影演員。1996年，邱龍推出唯一一張專輯《我不知道》，並一手包辦全碟作曲，唱來聲音乾淨，標記他的藝術追求。

10年前因抑鬱症輕生的蔡齢齡，較具知名度，曾任DJ，主持過一些著名電台節目，也當過歌手，出過三張專輯，一曲《細水長流》回味無窮，《人生嘉年華》讓樂迷雀躍，豈料1990年《解脫》裏一句「抑鬱於低潮解脫是時候」宿命般預言了自己人生的最後一幕。

最近，年輕時聲音清亮鏗鏘的黄寶欣剛推出翻唱歌專輯《Reflash》，黄凱芹剛開罷35週年演唱會，草蜢又開演唱會在即，鄭梓浩繼續唱FB live，蔡楓華11月再開演唱會——仍然有這些歌手/組合默默努力娛樂大家，觀眾何妨珍惜他們獻藝，收藏這些機會。

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